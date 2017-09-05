Il cortometraggio d’esordio di Claudio Santamaria “The Millionairs” si aggiudica il premio della Siae Talento Creativo alla 74° Mostra del Cinema di Venezia. Dunque, la menzione speciale che la SIAE assegna ogni anno ad un talento creativo del cinema italiano nel quadro della selezione delle Giornate degli Autori va quest’anno a Claudio Santamaria, esordiente come regista con il cortometraggio “The Millionairs”. La motivazione dice: “Da sempre le Giornate degli Autori premiano il cinema del coraggio capace di sorprendere.

La motivazione del premio SIAE

La SIAE intende segnalare ogni anno, all’interno del programma delle Giornate un nuovo talento capace di esprimere la sua creatività misurandosi con linguaggi e forme della narrazione diversi. È questo il caso di Claudio Santamaria che ha scelto una graphic novel per dar forma sullo schermo ad un linguaggio da regista innovativo nel misurarsi coi generi e con la pura visualità dell’immagine. Lo fa con un racconto noir che è anche metafora del nostro tempo.”

La Calabria Film Commission sarà presente alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, una giornata fitta di eventi, mercoledì 6 settembre. In programma, domani, alle ore 13.15, nella sala Taverna dell’Italia Pavilion la Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission presenteranno Lu.Ca. Il nuovo accordo di collaborazione di Basilicata e Calabria a sostegno del nuovo cinema italiano. L’occasione anche per tracciare un bilancio sulle attività fin qui svolte nel primo anno della nuova squadra della Calabria Film Commission e per annunciare i prossimi progetti della Fondazione. Lu.Ca. è la prima azione concreta, nata da un’intesa tra Calabria e Lucania, volta ad instaurare forme di collaborazioni tra le due film commission.

L’attrattività dei territori di Calabria e Basilicata

L’obiettivo è stato quello di implementare l’attrattività dei due territori con particolare riferimento all’incoming di nuove produzioni. Con il Bando Lu.Ca un fondo è stato destinato al finanziamento di produzioni interessate a progetti da realizzare contemporaneamente sui due territori. Le due Fondazioni, nel 2016, hanno stanziato un fondo pari a 150.000 euro, poi implementato, per la realizzazione di tre lungometraggi e un cortometraggio finanziati da ogni Fondazione per circa 86.000 euro da spendere su ciascun territorio determinando una moltiplicazione delle opportunità per le maestranze e gli operatori delle due regioni.

Un incontro per presentare, inoltre, il corto “The Millionairs” esordio alla regia di Claudio Santamaria, realizzato grazie al contributo del progetto Lu.Ca. Il corto è presente a Venezia con una proiezione speciale delle Giornate degli Autori. Alla conferenza stampa saranno presenti: il Presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno; il Direttore della Lucana Film Commissio, Paride Leporace; il regista Claudio Santamaria, il produttore Gabriele Mainetti, l’attrice Sabrina Impacciatore. A seguire, dunque, alle ore 16.45, la proiezione ufficiale di “The Millionairs”, presso Sala Perla, alla presenza del regista Claudio Santamaria, dell’attrice Sabrina Impacciatore e del produttore Gabriele Mainetti.

Un corto girato tra Lucania e Calabria

Integralmente girato tra Lucania e Calabria, The Millionairs è stato prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, che torna a collaborare con Claudio Santamaria dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Per rendere possibile questo progetto è stato determinante, inoltre, il sostegno della Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission (attraverso l’accordo di collaborazione Lu.Ca.), l’interesse Culturale e il contributo economico del Mibact, oltre che il patrocinio della Regione Basilicata e della Regione Calabria.

Tratto dall’omonimo racconto dell’illustratore svizzero Thomas Ott, The Millionairs mette in scena una lunga notte, durante la quale le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi ad opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta. The Millionairs sono 14 intensi minuti in cui si intrecciano le vite di 5 personaggi magistralmente interpretati da Sabrina Impacciatore, Peppe Servillo, Massimo De Stantis, Giordano De Plano e Fabio Limongi.