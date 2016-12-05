L’8 dicembre, dalle ore 18:00, nello showroom di Via Paolo Pellicano 37 a Reggio Calabria, The Modernist presenta Nel blu dipinto di cose, personale di Roberto Gentili, giovane illustratore e graphic designer che vanta innumerevoli collaborazioni artistiche tra le quali Verdena, Mucchio Selvaggio, Brunori Sas, e The Bluebeaters.

Lo stile di Roberto Gentili ha un tratto deciso, minimalista, nasce dalla strada, invade le più grandi città del nostro paese e lo rende uno dei più interessanti illustratori e designer del panorama italiano. Nonostante l’uso prevalente del bianco e nero, Roberto Gentili riesce a trasportarci in una realtà parallela e personale di cui testimonianza sono le opere a china su carta che costituiscono un nuovo approdo dopo un periodo interamente dedicato al digitale.

Le opere di Roberto Gentili sono ruvide ed evocative, come l’impeto che dà vita al suo immaginario. Un mondo dominato dai chiaroscuri, accompagnato dalla grande passione per la musica e da un’esigenza di riscatto dalla banalità del quotidiano.

Roberto Gentili, cosentino, è nato nel 1990, ha studiato Graphic Design a Napoli ed è illustratore e graphic designer. Si occupa inoltre di corporate identity, artwork cd, vinyl & cassette, music merchandising, poster art e editorial design. Per altre info sull’artista e approfondimenti visita il sito www.robertogentili.it.

Nel blu dipinto di cose – Personale di Roberto Gentili

Dove The Modernist, via Paolo Pellicano, 37 Reggio Calabria

Quando Dall’8 all’11 Dicembre 2016

Inaugurazione 8 Dicembre, ore 18.00

www.themodernist.co