‘This Has Already Been Done’. Dal 26 Maggio in distribuzione il singolo “Aubergine”

“This Has Already Been Done” EP d’esordio discografico dei WOODS OF KARMA, disponibile dal 26 Maggio in CD ed in tutti i negozi digitali, distribuito e promosso da (R)esisto, 4 brani Alternative Rock tra cui il brano estratto come singolo “Aubergine” in rotazione radio.

Con il disco “This Has Already Been Done” i Woods Of Karma uniscono la cura per i dettagli e l’attenzione ai particolari con l’immediatezza di un alternative rock fresco e particolareggiato. Nei quattro brani contenuti nell’EP trovano spazio numerose atmosfere, tutte comunque riconducibili ad un sound ben marcato e caratteristico. Il disco suona rock immediato, con sfumature heavy, passando per passaggi più dolci e curati e armonizzazioni vocali.

Il titolo del disco deriva dalla consapevolezza di non essere i primi ad intraprendere quel lungo ma meraviglioso cammino che è il percorso musicale.

I temi trattati nel disco sono particolari, o comunque insoliti. In “Aubergine” si canta di pretesti utilizzati dalla gente, dei capri espiatori, delle scuse e dell’andare controcorrente per finta. In “Endlessea” invece, sotto forma di scatola nera di una barca, della disperata lotta di un sub tedesco contro una spietata foca brasiliana. Nonostante la vittoria in extremis del sub, la bombola di questi esplode, uccidendolo. Una metafora per parlare della tragicità del destino, a cui siamo tutti sottoposti quotidianamente.

Un Ep, sincero e, soprattutto, che rispecchia fino in fondo quelle che sono le speranze e, perché no, i sogni dei Woods Of Karma.

I Woods of Karma si formano a Livorno nel settembre del 2013, ed assumono l’attuale formazione nell’ottobre 2014. Forti di una nuova composizione che vede Filippo Bertoli alla batteria, Gianmarco Capitano e Lorenzo Rapone alle chitarre, Tommaso Melani alla voce e

Diego Valenti al basso, il gruppo inizia ad acquisire notorietà nella loro città per lo stile caratteristico e coinvolgente. Dopo le registrazioni di un primo demo nel quale è contenuta la canzone “Aubergine”, nel gennaio 2015 entrano al Freedom Recording Studio di Jolanda di Savoia (FE) per le registrazioni del loro primo EP, dal titolo “This Has Already Been Done”, direzione artistica affidata a Michele Guberti e Massimiliano Lambertini.

Tracklist

Aubergine

The Model

Endlessea

August For the Last Time

I Woods Of Karma sono:

Filippo Bertoli (batteria)

Gianmarco Capitano (chitarra)

Lorenzo Rapone (chitarra)

Tommaso Melani (voce)

Diego Valenti (basso)

Distribuzione: (R)esisto

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

Dal 26 Maggio 2015 disponibile in CD ed in distribuzione digitale

Per informazioni e materiale promozionale:

(R)esisto Promozione