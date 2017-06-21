‘Times Higher Education’, Unical tra i migliori atenei in Italia e in Europa

L'Università della Calabria si colloca tra le prime 400 al mondo e tra il 171° e il 180° posto in Europa nella classifica Times Higher Education

Ancora un’ottima performance dell’Universita’ della Calabria nelle classifiche internazionali. Questa volta a certificarlo e’ il ranking Times Higher Education che inserisce l’Unical al 12* posto tra le universita’ italiane, tra il 171* e il 180* nella nuova classifica a livello europeo e ne conferma la permanenza tra le prime 400 al mondo. “Continua a crescere il livello della reputazione internazionale del nostro ateneo – ha commentato il rettore Gino Mirocle Crisci – e sottolineiamo, con orgoglio, come la nostra sia l’unica universita’ del Sud, insieme a Salerno, ad essere in cima alla top 15 delle italiane, addirittura tra quelle pubbliche tra le prime in assoluto. La classifica rende merito di una politica di successo di tutta la nostra universita’, tenendo conto che il Times utilizza ben 13 indici che misurano, tra l’altro, la qualita’ della ricerca, della didattica, del trasferimento tecnologico e dell’internazionalizzazione”.

La posizione tra le università italiane ed europee

L’Universita’ della Calabria, infatti, nella classifica delle italiane e’ al 12* posto, insieme alla Bicocca di Milano, al Politecnico di Torino, alle universita’ di Salerno, Trieste e Torino, appena sei posti sotto la Bocconi. Anche nella nuova classifica europea, lanciata per la prima volta quest’anno dal The Times Higher Education, l’Unical si piazza in buona posizione, tra il 171° e il 180° posto, superando molte prestigiose universita’ del Regno Unito, della Francia, della Spagna e della Germania. “Abbiamo puntato molto sull’apertura al mondo accademico internazionale, grazie anche al coordinamento dell’Ufficio speciale relazioni internazionali. Esempi recenti sono i tantissimi ospiti che da molti paesi esteri sono venuti a stringere accordi con la nostra universita’: solo nel mese in corso abbiamo ospitato i responsabili dello Zahn Innovation Center di New York, il simposio internazionale dell’Italian American Studies Association per il suo cinquantesimo anniversario e abbiamo in corso tre summer school in collaborazione con le universita’ del Nord America”.