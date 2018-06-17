Un sogno che diventa realtà, è quello di Thomas Tino bambino calabrese che questa mattina ha finalmente coronato il suo sogno di incontrare il suo idolo, Fedez.

Le sorprese per il giovane calabrese però non finiscono qui. Sono infatti in tanti quelli che possono affermare di aver avuto il piacere e l’onore di conoscere l’artista più famoso del momento. Ma in quanti possono dire di averlo conosciuto fra le mura di casa sua con la famiglia al completo?

L’incontro nella nuova casa di Fedez e Ferragni

Il rapper milanese insieme alla futura moglie Chiara Ferragni questa mattina ha infatti ospitato Thomas e la sua famiglia nella bellissima nuova casa, che ha fatto molto parlare di sè negli ultimi giorni. Ad annunciare la notizia, come sempre, sono gli stessi protagonisti, attraverso le loro seguitissime storie di Instagram.

“Ti ascolto dai primi brani di “Penisola che non c’è” , poi è arrivato “Il mio primo disco da venduto” che è uno dei miei album preferiti in generale, la tua evoluzione è stata con pop-holista ,disco che parla in maggioranza di tematiche sociali e di politica, dal 2016 hai cominciato a duettare con @j.axofficial anche se avevate fatto già “sembra semplice” ma con “vorrei ma non posto” avete fatto un successo internazionale, e poi ci sono state “senza pagare” e “italiana” e siamo arrivati qui.”

I ringraziamenti di Tommy

Queste le parole che Tommy rivolge al suo idolo, non tralasciando però i ringraziamenti a chi ha reso possibile l’incontro.

