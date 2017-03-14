Tonno Callipo, parte il count-down per il match di Gara 1 PO – VIDEO
La squadra di coach Kantor torna in palestra per i quarti di finale dei Play Off Challenge: si lavora anche sul recupero di Geiler, Rejlek resta ai box
14 Marzo 2017 - 19:06 | di Vincenzo Comi
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E’ partita ufficialmente stamattina l’operazione Ravenna per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La squadra di coach Kantor ha ripreso gli allenamenti con una seduta pesi, mentre oggi pomeriggio Coscione e compagni stanno effettuando una seduta tecnica. Non ha preso parte all’allenamento l’acciaccato Rejlek, mentre ha iniziato a lavorare con la palla Baptiste Geiler; il francese si era infortunato alla caviglia sinistra proprio nell’ultimo match di Regular Season del 25 febbraio al Pala De Andrè di Ravenna.
E coach Kantor conta di poter recuperare il martello transalpino per la serie dei quarti di finale Play Off Challenge UnipolSai che inizierà con Gara 1 domenica 26 marzo al Pala Valentia. Intanto, in casa giallorossa ha parlato il centrale brasiliano Deivid Junior Costa.
Ecco le sue impressioni sulla stagione disputata finora: “Sono felice del nostro andamento stagionale, la società ci ha messo fin da subito nelle condizioni di poter lavorare bene e per me è stato facile poter iniziare questo percorso grazie all’aiuto dei compagni e dello staff. Ora dobbiamo prepararci bene al Play Off Challenge contro Ravenna. Loro sono una grande squadra, ma per noi questa è un’occasione importante e vogliamo far bene”
VIDEO – INTERVISTA AL CENTRALE BRASILIANO COSTA https://www.youtube.com/watch?v=HvOgoVKlADY&feature=youtu.be
Nella foto, Deivid Junior Costa in attacco nel match di campionato contro Latina (foto di Franco Pirito)
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