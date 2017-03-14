Tonno Callipo, parte il count-down per il match di Gara 1 PO – VIDEO

E’ partita ufficialmente stamattina l’operazione Ravenna per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La squadra di coach Kantor ha ripreso gli allenamenti con una seduta pesi, mentre oggi pomeriggio Coscione e compagni stanno effettuando una seduta tecnica. Non ha preso parte all’allenamento l’acciaccato Rejlek, mentre ha iniziato a lavorare con la palla Baptiste Geiler; il francese si era infortunato alla caviglia sinistra proprio nell’ultimo match di Regular Season del 25 febbraio al Pala De Andrè di Ravenna.

E coach Kantor conta di poter recuperare il martello transalpino per la serie dei quarti di finale Play Off Challenge UnipolSai che inizierà con Gara 1 domenica 26 marzo al Pala Valentia. Intanto, in casa giallorossa ha parlato il centrale brasiliano Deivid Junior Costa.

Ecco le sue impressioni sulla stagione disputata finora: “Sono felice del nostro andamento stagionale, la società ci ha messo fin da subito nelle condizioni di poter lavorare bene e per me è stato facile poter iniziare questo percorso grazie all’aiuto dei compagni e dello staff. Ora dobbiamo prepararci bene al Play Off Challenge contro Ravenna. Loro sono una grande squadra, ma per noi questa è un’occasione importante e vogliamo far bene”

VIDEO – INTERVISTA AL CENTRALE BRASILIANO COSTA https://www.youtube.com/watch?v=HvOgoVKlADY&feature=youtu.be

Nella foto, Deivid Junior Costa in attacco nel match di campionato contro Latina (foto di Franco Pirito)