Tonno Callipo, settore giovanile: terza stagione consecutiva in Serie B
Dopo la retrocessione sul campo la società di Pippo Callipo sceglie ancora i giovani: inserita nel Girone H calabro-siculo con 13 squadre
23 Luglio 2018 - 11:09 | di Vincenzo Comi
La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia guarda ai giovani e lo fa partecipando per la terza stagione consecutiva al Campionato nazionale di Serie B Unica. Nonostante nella stagione 2017-18 sia arrivata la retrocessione sul campo, la società del presidente Pippo Callipo sarà ancora ai nastri di partenza della terza serie nazionale. L’obiettivo di mister Agricola e del suo staff è quello di far crescere i giovani con il compito di formare atleti per la massima serie. La Tonno Callipo è stata inserita nel Girone H calabro-siculo, composto al momento da 13 squadre.
Insieme ai giallorossi, ecco altre tre compagini calabresi: la Raffaele Lamezia, l’ABVT Cosenza e la neonata Pallavolo Franco Tigano Palmi. Il Campionato inizierà nel weekend del 14 ottobre ed entro il 28 luglio saranno diramati i calendari. Di seguito, ecco la composizione del Girone H:
Raffaele Lamezia CZ
ABVT Cosenza
Pallavolo Franco Tigano Palmi RC
Tonno Callipo Calabria Vibo
Universal Catania
Papiro Fiumefreddo CT
Volley Catania Gupe
Volley Letojanni ME
WG Morgan Barcellona ME
Angelina Saber Palermo
US Volley Modica RG
Hering Pozzallo RG
Atria Volley Partanna TP
Squadra da ripescare*
*I Gironi E-H risultano mancanti di una squadra che viene attualmente denominata “SQUADRA DA RIPESCARE”. Nel caso non fossero completati, il girone rimarrà formato da 13 società e le squadre che avrebbero dovuto incontrare la “SQUADRA DA RIPESCARE” osserveranno in quella data un turno di riposo.
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