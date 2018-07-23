La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia guarda ai giovani e lo fa partecipando per la terza stagione consecutiva al Campionato nazionale di Serie B Unica. Nonostante nella stagione 2017-18 sia arrivata la retrocessione sul campo, la società del presidente Pippo Callipo sarà ancora ai nastri di partenza della terza serie nazionale. L’obiettivo di mister Agricola e del suo staff è quello di far crescere i giovani con il compito di formare atleti per la massima serie. La Tonno Callipo è stata inserita nel Girone H calabro-siculo, composto al momento da 13 squadre.

Insieme ai giallorossi, ecco altre tre compagini calabresi: la Raffaele Lamezia, l’ABVT Cosenza e la neonata Pallavolo Franco Tigano Palmi. Il Campionato inizierà nel weekend del 14 ottobre ed entro il 28 luglio saranno diramati i calendari. Di seguito, ecco la composizione del Girone H:

Raffaele Lamezia CZ

ABVT Cosenza

Pallavolo Franco Tigano Palmi RC

Tonno Callipo Calabria Vibo

Universal Catania

Papiro Fiumefreddo CT

Volley Catania Gupe

Volley Letojanni ME

WG Morgan Barcellona ME

Angelina Saber Palermo

US Volley Modica RG

Hering Pozzallo RG

Atria Volley Partanna TP

Squadra da ripescare*

*I Gironi E-H risultano mancanti di una squadra che viene attualmente denominata “SQUADRA DA RIPESCARE”. Nel caso non fossero completati, il girone rimarrà formato da 13 società e le squadre che avrebbero dovuto incontrare la “SQUADRA DA RIPESCARE” osserveranno in quella data un turno di riposo.