Nell’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ritorna alla vittoria conquistando una preziosa vittoria casalinga contro l’Emma Villas Siena con il punteggio di 3-0. Prestazione pressoché perfetta per i ragazzi di coach Antonio Valentini che hanno mostrato grande tenacia e numeri altisonanti soprattutto in cambio palla e con una fase correlazione muro-difesa che ha fatto la differenza soprattutto nel corso del terzo set.

Eppure Siena, che è uscita ridimensionata dalla partita, ha lottato soprattutto nel corso del primo e del terzo parziale cercando di stare attaccata punto a punto alla partita. Ai toscani, apparsi poco uniti e a volte troppo arrendevoli, non è bastata la buona prestazione di Hernandez che ha chiuso il match con 21 punti e il 62% in attacco. D’altra parte, in casa Tonno Callipo ha funzionato praticamente tutto con numeri impressionanti in attacco e con tre giocatori in doppia cifra: Skrimov, Al Hachdadi e Mengozzi.

I protagonisti: Zhukouski, Skrimov, Al Hachdadi e Mengozzi

Con una ricezione positiva, Zhukouski (premiato come Mvp del match) ha orchestrato al meglio il gioco, togliendosi, peraltro, lo sfizio di realizzare cinque muri. Bene Skrimov e Al Hachdadi con il bulgaro autore di 14 punti e il 75% in attacco, mentre il marocchino ha chiuso il match con il 65% in attacco e 15 punti (migliore realizzatore dei suoi). Autorevole prova anche per Mengozzi che ha realizzato 10 punti con l’89% in attacco.

Ma è stata tutta la squadra a fornire una prestazione confortante contro l’Emma Villas Siena. I toscani hanno provato a tenere botta soprattutto nel terzo set annullando due palle match sul 24-22 trovando i vantaggi grazie ad Hernandez. Ma il PalaValentia ha festeggiato il ritorno al successo pieno dopo l’attacco vincente di Al Hachdadi e lo smash decisivo di Vitelli, sulla ricezione errata di Siena, che è valso il 26-24 finale.

Spettatori: 800

Mvp: Tsimafei Zhukouski

Le dichiarazioni dopo la partita

Tsimafei Zhukouski (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “E’ stata sicuramente la nostra migliore prestazione stagionale, sono molto contento per tutta la squadra. Sono tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Devo ringraziare i compagni per la mia prestazione di oggi. Siamo stati bravi tutti, uniti ed è per questo che sono arrivati i tre punti”.

Andrea Giovi: (Emma Villas Siena): “Il nostro approccio deve cambiare, non siamo stati poi capaci di cambiare l’inerzia della partita. Abbiamo iniziato male e abbiamo continuato ad essere poco lucidi durante la gara. Ora dobbiamo mettere più qualità in campo, dobbiamo fare meglio”.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Emma Villas Siena 3-0 (25-22, 25-17, 26-24)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 4, Skrimov 14, Mengozzi 11, Al Hachdadi 15, Barreto Silva 4, Vitelli 5, Cappio (L), Marsili 0, Lopez 0, Marra (L). N.E. Presta, Domagala, Strohbach. All. Valentini.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 2, Ishikawa 11, Gladyr 3, Hernandez Ramos 21, Maruotti 3, Spadavecchia 4, Caldelli (L), Giovi (L), Fedrizzi 2, Giraudo 0, Vedovotto 1, Mattei 1, Johansen 0. N.E. Cortesia. All.

Cichello.

ARBITRI: Cappello, Tanasi.

NOTE – durata set: 27′, 22′, 30′; tot: 79′.

Nella foto, l’esultanza di Tsimafei Zhukouski migliore in campo contro Siena (foto Sgrò)