Neanche il tempo di riflettere sull’ultimo match contro Verona (giallorossi ko al tie-break contro gli scaligeri) per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che si prepara ad affrontare già giovedì per la prossima partita.

Siena e il calendario ravvicinato di dicembre

Al PalaValentia arriva l’Emma Villas Siena, partita valevole per la seconda giornata del girone di ritorno di regular season. Il match (programmato per il 30 dicembre) con i toscani si gioca in anticipo in virtù degli impegni con la nazionale del palleggiatore croato Tsimafei Zhukouski. Tanti impegni ravvicinati, dunque, con 4 partite da giocare in poco meno di due settimane: domani contro Siena, domenica 16 a Busto Arsizio contro Milano, domenica 23 in casa contro Civitanova, il 26 dicembre a Bari contro Castellana Grotte. Partite cruciali prima della sosta forzata per i giallorossi da affrontare con la massima concentrazione e con la precisa volontà di andare a pescare tutte le risorse a disposizione nel carniere di coach Valentini.

Il tecnico giallorosso può contare ora anche su un ritrovato Barreto Silva: la prestazione dello schiacciatore brasiliano, titolare contro Verona, è stata più che incoraggiante e sicuramente le sue doti fisiche e tecniche possono dare una grande mano d’aiuto alla squadra. “Kadu” ha chiuso il match con gli scaligeri con 19 punti realizzati, il 58% di ricezione positiva e il 41% in attacco (18 vincenti su 44).

Barreto Silva: fiducia e ritmo partita

Nelle ultime due partite è stato impiegato sin dal primo minuto e sicuramente i set disputati ne hanno aumentato il ritmo partita, oltre a dargli una notevole spinta in termini di fiducia nel lavoro da qui in avanti.

Insomma, un Barreto Silva pronto a giocare sempre più al servizio della squadra e ad essere punto di riferimento sicuro in attacco.

Nella foto, primo piano di Barreto Silva in attacco contro Verona (foto Sgrò)