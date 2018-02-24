di Daniela Bonanno Conti – Dal 20 al 22 aprile a Cosenza, presso la Città dei Ragazzi, in via Panebianco, torna il Cosenza Comics and Games.

Si tratta di uno dei più importanti eventi dell’anno dedicati al mondo della cultura, del gioco e del fumetto. La manifestazione si terrà da venerdì 20 aprile fino a domenica 22 aprile a partire dalle ore 10.00. L’evento è organizzato grazie alla preziosa collaborazione e al patrocinio del Comune di Cosenza e della Città dei Ragazzi.

All’interno della fiera, è possibile ammirare vari stand commerciali tra fumetti, videogiochi, libri, giochi da tavolo, musica, film vari e cosplay. Non manca l’intrattenimento per tutti e quello dedicato anche ai più piccini. Grandi ospiti saranno presenti durante l’edizione 2018 di Cosenza Comics and Games.

Il tema portante di questa edizione 2018 è quello Fusion, dove si celebra il crossover; in questo particolare contesto, il visitatore si lascerà influenzare in modo positivo dalle sue differenti attitudini e passioni.

Per informazioni potete consultare il sito: http://www.cosenzacomicsandgames.it/