Torna Elementi, il contest per il miglior pizzaiolo d’Italia

Mozzarella fiordilatte, pomodoro San Marzano e impasto di farina tipo 1 o 0 : è questo l’identikit della pizza preferita dagli italiani

È questo quanto emerso dal sondaggio che Molino Vigevano, brand del Gruppo Lo Conte dedicato alle farine ad uso domestico e professionale, ha lanciato in occasione della nuova edizione del tour di “Elementi, i volti dell’impasto”, il contest ideato dal brand per eleggere il miglior pizzaiolo professionista d’Italia. Il sondaggio, che ha coinvolto 1000 pizzaioli professionisti, ha fatto luce su quelle che sono le esigenze dei consumatori rispetto alla pizza e alla scelta del locale, evidenziando le preferenze degli italiani e permettendo di capire quali sono in trend in crescita nel settore.

Il contest itinerante “Elementi” nasce proprio con l’obiettivo di unire la cultura del prodotto e della materia prima di qualità al divertimento e alla professionalità: farina, pomodoro, mozzarella e materie prime di ottima qualità, elementifondamentali che concorrono alla creazione di un buon prodotto, saranno protagonisti delle sfide che vedranno impegnati i professionisti di tutta Italia.

La competizione avrà inizio con la prima tappa mercoledì 23 maggio a Napoli alle ore 10.00 nell’ambito di Tutto Pizza, presso la Fiera D’Oltre Mare – padiglione 1, stand 2

Il management di Elementi e di Molino Vigevano saranno disponibili, durante la gara, per eventuali interviste e curiosità.