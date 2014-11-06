Torna il calendario 2015 delle fantastiche ragazze-ombrellino

Arriva in Italia, il nuovo calendario 2015 delle Umbrella Girls. Le modelle che portano l’ombrellino nel motomondiale e in formula uno e inventate dal manager ed imprenditore toscano Alessio Sundas, tornano al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, il prossimo 11 novembre verrà realizzato lo shooting per la realizzazione del nuovo calendario 2015 delle Umbrella Girls. Le umbrella girls sbarcheranno dalle 10 fino alle 17 davanti il porto Lotti, un’oasi di esclusività nel cuore del Golfo della Spezia. Per l’occasione, verrà allestito un set con tanto di ombrellini a ricordare la splendida scenografia della griglia di partenza e della superbike. Sarà l’occasione per ammirare nella loro straordinaria bellezza e femminilità le dodici umbrella girls provenienti da tutte le nazioni che saranno per l’appunto testimonial della superbike e della formula uno. Le dodici Umbrella girls saliranno anche sulle moto e diventeranno dei veri e propri centauri mettondosi in posa per noi. Da quanto riportato dal manager ed imprendidore toscano Alessio Sundas, si tratta di un modo originale che mette in evidenza non solo la bellezza delle Umbrella Girls da sempre in prima linea a proteggere i piloti del moto Gp dalla pioggia e dal sole prima della partenza ma che valorizza in modo assoluto il mondo del motomondiale e della formula uno, da sempre al centro dell’attenzione mediatica. Le Umbrella Girls sono da sempre, nelle più importanti competizioni di MotoGp, SuperBike a Formula 1, da Valencia a Motegi, dal Mugello ad Imola, fino a Laguna Seca in California. Ci aspettano 12 mesi in compagnia delle dodici bellissime ragazze. Il calendario avrà una distribuzione in tutto il mondo con una vendita che si stima attorno alle 100.000 copie.

Umbrella Girls CalendarioLe Umbrella Girls, sono ideate dal manager Alessio Sundas. Durante un concorso di bellezza a Chianciano Terme “The look of the year”, nel 1988, Alessio Sundas invita le modelle a coprirsi con l’ombrellino durante un forte temporale. Seguono degli scatti fotografici che immortalano le graziose modelle in quel momento. Da lì a poco, Alessio Sundas crea un’agenzia di moda e registra il marchio Umbrella Girls made in Italy, proponendo agli organizzatori dei MotoGp di mettere in scena le ragazze con l’ombrello al fianco dei piloti. Negli anni successivi, viene proposto anche il calendario delle Umbrella Girls, giunto ormai alla quinta edizione. Umbrella Girls, marchio del quale hanno parlato in numerosi articoli le più importanti testate giornalistiche nazionali e internazionali.