Riprende presso la sede dell’Associazione Universalia – in via Treviso 41 a Reggio Calabria – il ciclo Filosofi fra i libri, sempre il sabato, ma alle ore 18.00. Il prossimo incontro sarà tenuto da Antonio Giuseppe D’Agostino, con una conferenza dal titolo “2017, la società nichilista“.

Cosa è rimasto del monito nietzschiano? Nulla. L’annuncio del nichilismo, la necessità di squamarsi dai vecchi valori rimasti simulacri di false credenze, ha portato la società ad ancorarsi sempre di più a quel raglio dell’asino profetizzato dal filosofo della Gaia Scienza.

Il secolo scorso ha trasformato tutta la decadence denunciata attraverso la “morte di DIO” in pilastri immutabili che non hanno reso possibile la creazione di quel oltre uomo tanto profetizzato nel “Così parlò Zarathustra“.

Nessuna volontà creatrice, ma solo il tentativo estremo di mantenere l’ancient regime culturale, storico, sociale ed economico.

I vecchi valori e il meticciato culturale

L’annientamento dei vecchi valori si è trasformato in un meticciato culturale che non ha liberato l’essere dai vincoli del passato, ma lo ha imprigionato verso un futuro senza identità e senza coscienza.

Tutto possiede una verità fittizia che è stata mascherata dalla fabula della morale spinta al suo eccesso che accetta i paradossi della modernità e della sua posterità.

La società, piuttosto che abbracciare il nichilismo esistenziale, ha trasformato se stessa in una realtà nichilistica dove l’assenza di una profondità ontologica ha reso tutti succubi di una libertà che ne rappresenta la sua privazione

Chi è Antonio Giuseppe D’Agostino

ANTONIO GIUSEPPE D’AGOSTINO (Reggio Calabria 1974),è laureato in Filosofia. Dopo avere collaborato per anni con alcune redazioni del territorio, ha ottenuto nel 2011 il titolo di Giornalista Professionista ed attualmente dirige un quotidiano online e collabora con un blog di cultura impertinente. Docente di Italiano, Storia e Geografia, è appassionato di cultura orientale e di Cabala e di Filosofia della Religioni. Da anni pratica Yoga e Tai Chi.

