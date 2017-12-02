Una delle interpreti più intense della nuova scena italiana in un personalissimo racconto underground su ciò che nessuno vorrebbe mai sentire dalle fiabe. È Licia Lanera di Fibre Parallele, con “The Black’s Tales Tour”, ad inaugurare, al teatro Morelli, mercoledì 6 dicembre alle 20.30, la nuova stagione del progetto More, ideato e diretto da Scena Verticale in partenariato con il Comune di Cosenza, la Regione Calabria e il MiBACT.

Lo spettacolo: cinque fiabe nella loro versione autentica

“The Black’s Tales Tour” è uno spettacolo in cui le icone delle fiabe piano piano si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, la più feroce, la più fallimentare. Una sorta di horror che vuole far paura per esorcizzare la paura stessa: quella di chi scrive, quella di chi vive.

Partendo da cinque fiabe classiche – la Sirenetta, Scarpette rosse, Biancaneve, La regina delle nevi e Cenerentola – spogliate della loro parte edulcorata e consolatoria tipica del mondo dei bambini e presentate in tutta la verità della loro versione autentica, Licia Lanera firma una scrittura originale che racconta incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure.

La presenza della musica originale, realizzata grazie alla collaborazione con il musicista pugliese Tommaso Qzerty Danisi, ipnotizza lo spettatore accompagnandolo, per tutta la durata della performance, in una dimensione a metà tra l’onirico e il reale.

Il progetto The Black’s Tales Tour è nato dalla necessità di sperimentare il rapporto che si instaura tra voce, musica e gesto e del processo evolutivo che naturalmente ne consegue. Lo spettacolo rappresenta, infatti, un continuo work-in-progress attraverso cui si ha la possibilità di allontanarsi dall’idea originale, per poi farvi ritorno. Le fiabe sono l’archetipo, il pre-visto, il pre-detto; sono la letteratura genuina dei più profondi sentimenti umani; sono sempre vive e parlano dell’uomo di ieri, di oggi e di tutti i domani possibili.

FIBRE PARALLELE fondata da Licia Lanera e Riccardo Spagnulo, nasce nel 2006 a Bari. Nel 2011 la compagnia vince il “Premio Hystrio” e Licia Lanera il “Premio Landieri”. Nel 2013 produce Lo Splendore dei Supplizi, finalista ai premi UBU 2013 nelle categorie migliore novità drammaturgica e miglior attore under30 a Riccardo Spagnulo. Nel 2014 Fibre Parallele vince il “Premio Lo Straniero”, mentre Licia Lanera riceve il “Premio Eleonora Duse” e il “Premio Ubu” come miglior attrice under 35 per la sua interpretazione nella Celestina di Luca Ronconi. A giugno 2015 debutta nel festival Primavera dei Teatri La beatitudine. La compagnia viene riconosciuta come Impresa di Produzione Under 35 dal MiBACT. The Black’s Tales Tour è il loro ultimo lavoro.

Crediti

FIBRE PARALLELE

The Black’s Tales Tour (60’)

di Licia Lanera

e con Qzerty

Sound design Tommaso Qzerty Danisi

luci Martin Palma

scene Giorgio Calabrese

costumi Sara Cantarone

consulenza artistica Roberta Nicolai

organizzazione Antonella Dipierro

regista assistente Danilo Giuva

regia Licia Lanera

Produzione Fibre Parallele, coproduzione CO&MA Soc. Coop. Costing & Management

con il sostegno di Residenza IDRA e Teatro AKROPOLIS nell’ambito del progetto CURA 2017

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Prossimo appuntamento Teatro Auditorium Unical

12 DICEMBRE 2017, ore 20:30 > The Spleen Orchestra – Tim Burton Show (biglietto ridotto € 10,00 presentando il biglietto dello spettacolo MORE “Fibre Parallele – THE BLACK’S TALES TOUR”