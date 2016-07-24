Torna la terza edizione di “Rinasce la festa, rinasce la piazza”

Due giorni a piazza Sant'Anna il 25 e 26 luglio con basket, mostre, presentazioni di libri, animazione per bambini e il concerto dei Faber Quartet

Due giorni all’insegna dello sport, della cultura, della musica e degli spettacoli. La terza edizione dell’evento “Rinasce la festa, rinasce la piazza”, inserito nel cartellone dell’estate reggina, prenderà il via lunedì prossimo, 25 luglio, a piazza Sant’Anna.

Il ricco programma della prima giornata prevede la “piazza dello sport” alle ore 18, con il torneo di basket 3 vs 3 e la “piazza della cultura”, intanto, sarà lo scenario di una mostra permanente di quadri dell’artista Maurizio De Marco.

Alle ore 20 presentazione del libro “Gioventù tradita in cerca di futuro” di Francesco Marrara e, alle ore 21, grande attesa per lo spettacolo dello showman Gennaro Calabrese. Martedì 26 luglio, oltre alla mostra permanente e al torneo di basket, alle ore 18 alla “piazza dei bambini” l’appuntamento per grandi e piccini con giostre gonfiabili, trucca bimbi, modellatori di palloncini, animatori.

Alle ore 20 verrà presentato il libro “Resoconto poetico per non cadere mai” di Maurizio Marino che anticiperà la grande chiusura dell’evento. Alle 21, infatti, saliranno sul palco i Faber Quartet, cover band di Fabrizio De Andrè, con musicisti straordinari che faranno vivere la musica del grande Faber.