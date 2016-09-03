Torna a Reggio Calabria il secondo raduno Car Hi Fi Tuning

Dopo il successo ottenuto il 7 agosto, torna a Reggio Calabria il raduno Car Hi Fi Tuning organizzato dall’associazione musicale e culturale S.A.M.I. del presidente Francesco Serino.

L’appuntamento è fissato per domani, domenica 4 settembre, presso l’Occhio Grill S.S. 106 di San Leo con il secondo appuntamento dell’esposizione auto, stavolta, oltre alla consueta gara ufficiale EMMA (European Mobile Media Association), ci saranno anche la gara di estetica con tanti premi speciali e la gara rombo. Confermata la presenza della special guest Mimma La Ruffa da “Uomini e Donne”.

Durante la giornata di domani, dalle 16.00 alle 22.00, sarà inoltre possibile visitare gli stand di arte manifatturiera, di arte fotografica, pittura e scultura. Accanto a quello di “Melidea” di Melania Fallara, con le sue decorazioni a tema per tutte le stagioni ed eventi, addobbi, segnaposto, pacchettini e oggettistica varia, ci saranno le creazioni di Alessandra Mortara e Maria Moscato, i dipinti del pittore Sebastiano Plutino e tanto altro ancora.

L’associazione musicale e culturale S.A.M.I. nasce a Reggio Calabria da un’idea elaborata da tre amici, che hanno voluto creare un nuovo strumento per poter diffondere e divulgare la musica, l’arte e la cultura.

La voglia è quella di riscoprire i valori di un tempo, le tradizioni e i sapori legati al territorio e la voglia di rivivere tramite l’organizzazione di eventi, mostre e corsi ciò, che ormai da tempo, sembra essere andato perduto.