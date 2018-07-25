Dopo i party domenicali con lo ‘Schiuma party’, torna il classico evento del sabato sera presso Acanto Beach Club. Il 28 luglio, presso lo stabilimento balneare di Melito di Porto Salvo, sarà la dj Christy Swan la special guest dell’evento.

Cristina Rescigni, in arte “Christy Swan“, è nata a Palermo ma è fiorentina d’adozione. Vent’anni appena, in passato ha partecipato a diversi talent-show. Viene consacrata al successo nel 2015, quando Dj Christy Swan fa il suo ingresso nello scenario delle consolle italiane al fianco di artisti di grande fama come Dj Antonie e Dj Steve Aoki.

Divertimento assicurato e giochi pirotecnici sabato 28 luglio all’Acanto Beach Club. La serata è organizzata, oltre che dallo staff Cala Azul, anche da PJ, Insomnia e Supreme eventi. Angelo Famao e Carolina Martinez tra gli ospiti dell’Acanto in questo 2018, l’estate adesso entra nel vivo in attesa del party che tutti aspettano.

“E’ iniziato ufficialmente il countdown verso la serata del 14 agosto, il nostro evento più importante. Stiamo organizzando una serata davvero speciale e unica -assicura Alessandro Leone- ma i dettagli li sveleremo più avanti. Di sicuro avremo un ospite internazionale, coreografie spettacolari ed effetti che stupiranno e coinvolgeranno il pubblico che verrà a trovarci”.

Divertimento e non solo. Presso Acanto Beach Club è attivo il servizio di ristorazione con tavola calda e tavola fredda, con una terrazza mediterranea che è il luogo ideale per gustare un piatto in riva al mare.