Tornano i corsi creativi di Laboratori Raminghi

Laboratori Raminghi riparte, dopo la pausa estiva, con un nuovo programma di corsi creativi a Reggio Calabria.

Ad aprire la stagione autunnale il workshop ecologico di filatura della carta e creazione di gioielli organizzato in collaborazione con Cartalana.

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre dalle ore 15:30 alle 18:30, con la formula degli home craft parties, già sperimentata con successo e in linea con la tendenza che in Italia e all’estero sta ormai diffondendosi con particolare entusiasmo.

Cartalana e il riciclo creativo della carta

Dopo il successo di partecipazione dei precedenti laboratori, Marcella Stilo, in arte Cartalana, torna sulle rive dello Stretto con tutta la sua passione e la sua originalità in tema di riciclo creativo e realizzazione di gioielli di design.

Pienamente riconosciuta sul territorio nazionale per l’estro e l’abilità con cui utilizza la carta, Cartalana propone con le sue creazioni un nuovo concetto di preziosità non più legato al materiale, ma al valore etico dei progetti realizzati.

I suoi gioielli sono interamente fatti a mano, segnati da uno stile unico, e suggeriscono nuovi percorsi per salvaguardare l’ambiente e dare nuovo valore alla tradizione artigiana.

Come si svolge il workshop e come iscriversi

Durante il workshop, le partecipanti potranno scoprire i segreti della filatura della carta attraverso l’utilizzo di un fuso a mano in legno che verrà lasciato in dotazione alle allieve, sperimentando un approccio dinamico e fantasioso e realizzando, sotto la guida attenta dell’artista, diversi progetti di bijoux dal design contemporaneo ed ecosostenibile, imparando così a ri-utilizzare la carta in maniera creativa.

Le iscrizioni sono aperte, per partecipare è necessaria la prenotazione. Il corso è a numero chiuso. Per prendere parte al workshop non è necessaria alcuna capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. Per info e prenotazioni: laboratoriraminghi@gmail.com o 329.4435864