Torneo Giovanile di Calcio a 5: “Io gioco… per la vita!” nel campetto ‘Giuseppe Errante’

Il consigliere Latella: "Non solo un evento sportivo, ma un messaggio forte e condiviso: lo sport è uno strumento di crescita, di inclusione e di speranza"

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Giuseppe Errante, il Comune di Reggio Calabria, insieme alla Città metropolitana di Reggio Calabria e al Centro sportivo italiano, si unisce nel ricordo con un’iniziativa per celebrare i valori più autentici dello sport: partecipazione, comunità e vita. Il prossimo 7 dicembre dalle 15.30 il Campetto “Giuseppe Errante” del Parco Primavera in Vico Neforo ospiterà il Torneo Giovanile di Calcio a 5 “Io gioco… per la vita!”.

“Questo appuntamento – ha precisato il consigliere comunale delegato allo Sport e al Turismo, Giovanni Latella – non rappresenta solo un evento sportivo, ma un messaggio forte e condiviso: lo sport è uno strumento di crescita, di inclusione e di speranza. Ricordare Giuseppe Errante attraverso il gioco e la presenza dei giovani significa contribuire a trasformare il dolore in impegno, dando valore alla vita e al futuro della città“.