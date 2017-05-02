Torneo Medical Center Circolo Tennis Crucitti, risultati e vincitori – FOTO
Si chiude al Circolo Crucitti di Nazionale Archi la terza edizione del torneo di tennis Medical Center: 65 partecipanti e quattro competizioni
02 Maggio 2017 - 10:07 | di Vincenzo Comi
Si e’ concluso il Torneo di Tennis Medical Center giunto alla 3 edizione che si e’ svolto presso il Circolo Crucitti di Nazionale Archi dal 20 aprile al 30 aprile 2017.
65 i partecipanti provenienti da circoli della Calabria suddivisi in 4 competizioni:
- SINGOLARE MASCHILE che ha visto prevalere SCIARRONE GABRIELE,class 3.1, del circolo TC THREE PHARAON su LAGANA’ MASSIMO,class 3.3, tesserato col CT ROCCO POLIMENI col punteggio di 6-2/6-1.
- SINGOLARE FEMMINILE che porta come vincitrice SARICA ANNALISA,class 4.3, padrona di casa tesserata col CT CRUCITTI su ORLANDO NOEMI,class 4.1, tesserata col CT GARDEN LOCRI dopo una battaglia di oltre 2 ore col punteggio di 4-6/6-4/6-4.
- DOPPIO MASCHILE che ha visto prevalere la coppia TRIPODI BENITO – TRIPODI FELICE,class 3.5/3.5 del CT ROCCO POLIMENI) sulla coppia del TC RIZZICONI SCIONTI GIUSEPPE – PERNA GIUSEPPE (CLASS, 3.4/3.5) col punteggio di 6-0/6-4.
- TABELLONE DI 4 CAT. che ha visto prevalere il giovane MAIO NINO(class 4.1 del ct polimeni) under 14 su SAPONE NATALINO (class 4.3) del CT VILLESE col punteggio di 6-1/6-4.
Alla premiazione il presidente del Circolo M.Demetrio Crucitti ha ringraziato tutti i partecipanti al torneo ed alla Medical Center ( che collabora da anni con il Circolo promuovendo lo stile di vita attivo nelle scuole della nostra citta’ ) , e l’ organizzatore del Torneo Istr. Sarica Andrea.
Appuntamento a tutti i tennisti al Memorial ” Carlo Crucitti” che si svolgera’ nel mese di settembre.
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