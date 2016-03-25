Continua il torneo open maschile per il Foro Italico

Summaria, Grazioso e Cutuli approdano ai quarti: tutti i risultati di sedicesimi e ottavi del torneo open di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d'Italia

Tennisti del Ct Polimeni grandi protagonisti di giornata al torneo open maschile di pre-qualificazione agli Internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parco Pentimele. Corrado Summaria, Andrea Grazioso e Mirko Cutuli approdano agevolmente ai quarti di finale al termine di prove estremamente convincenti. Summaria, fresco finalista del torneo Itf di Cordoba in Argentina, conferma il buon momento di forma e liquida agevolmente Caratozzolo. Altrettanto agevoli le vittorie di Grazioso e Cutuli rispettivamente sul sannita Roberto Pepe e sul reggino Dattilo.

Avanzano senza particolari problemi anche le prime tre teste di serie del torneo Di Mauro, Giacalone e Fago.

I risultati di sedicesimi e ottavi di finale

Questi i risultati di giornata nel dettaglio. Sedicesimi di finale: Ricciardi b. Caparco 4/6 6/1 6/1, Rizzuti b. De Carlo 6/2 6/2, Schilirò b. Lumera 3/6 6/3 6/2, E.Siringo b. Smerzi 6/0 6/3, R.Pepe b. Catini 6/3 6/1,Caratozzolo b. Calvano 2/6 6/1 4/0 rit., Di Prima b. Gjomarkaj 6/4 6/1, Cutuli b. Guarini 6/2 6/2, Dattilo b. D.Pepe rit., Palmese b. Cortegiani 6/1 6/3.

Ottavi di finale: Di Mauro (1) b. Ricciardi 6/3 7/6 (2), Rizzuti (8) b. Schilirò 6/2 6/3, Bonacia (4) b. Siringo 6/4 6/3, Grazioso (5) b. Pepe 6/1 6/3, Summaria (6) b. Caratozzolo 6/3 6/4, Fago (3) b. Di Prima 6/2 6/4, Cutuli b. Dattilo 6/1 6/2, Giacalone (2) b. Palmese 6/1 6/3.

Il premio fair play del Panathlon Club

Nel corso della giornata il Panathlon Club, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, ha assegnato il premio fair play al tennista di casa Corrado Summaria, nel ricordo dell’omonimo nonno recentemente scomparso.

Domani in mattinata (ore 10) i quarti di finale, nel pomeriggio (ore 16) le due semifinali.

Questo il programma dei quarti: Di Mauro (1)-Rizzuti (8), Bonacia (4)-Grazioso (5), Fago (3)-Summaria (6), Giacalone (2)-Cutuli (10).