Nella splendida cornice del salone parrocchiale della Chiesa di San Francesco d’Assisi, il 29 dicembre scorso il Comitato di Quartiere Sbarre San Francesco ha organizzato il primo torneo di scacchi San Francesco d’Assisi Sbarre, aperto agli under 18 e ai non classificati. Ben nutrita la schiera dei partecipanti che con trentacinque giocatori hanno dato luogo ad un avvincente torneo disputato su sei turni di gioco da dieci minuti per ciascun concorrente. È stato emozionante assistere alle sfide scacchistiche che man mano nel susseguirsi dei turni di gioco giovani e meno giovani hanno affrontato e superato testimoniando uno spirito di sana rivalità e amicizia. La classifica finale assoluti ha visto emergere I giovani Cottone Antonino, al primo posto, seguito nella piazza d’onore da Cavallaro Giuseppe, mentre al terzo posto assoluto si è classificato Filocamo Daniele. Nella speciale categoria degli under 18 al primo posto si è classificato Alvaro Marco, mentre al secondo e terzo gradino del podio si sono piazzati rispettivamente I giovani Carnà Claudio e Andarivieni Antonio Salvatore.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con le coppe per i primi tre posti delle classifiche, e i restanti giocatori con una medaglia di partecipazione ciascuno, oltre vari gadgets, il tutto offerto dallo sponsor Alleanza Assicurazioni agenzia Reggio Calabria Sud. Alla fine della manifestazione è stato offerto un rinfresco dall’ulteriore sponsor Bar San Francesco. Il Comitato di quartiere esprime la propria soddisfazione per il successo del torneo organizzato, che ha fatto trascorrere oltre quattro ore ai partecipanti e ai loro accompagnatori in un pomeriggio diverso e spensierato, ma soprattutto applicandosi ad una disciplina che richiede capacità di concentrazione e strategia per la risoluzione dei problemi di gioco, condizioni che nella vita frenetica attuale è difficile trovare. Un sentito ringraziamento infine va alla Fraternità della parrocchia di San Francesco d’Assisi per la disponibilità dei locali di gioco e all’associazione scacchistica Ezio Sgrò di Reggio Calabria che ha contribuito alla magnifica riuscita del torneo.

Il Comitato di Quartiere continuerà a proporre altre iniziative che siano attrattiva per i giovani sempre improntate alla riscoperta dei sani valori del vivere civile e all’applicazione del pensiero critico in un contesto di mutua collaborazione con la realtà del quartiere.