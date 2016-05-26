Tour ‘Missione coccole’ si avvia verso la chiusura

Ultimi appuntamenti del tour per sostenere il crowdfunding Missione Coccole: l'obiettivo è raccogliere 8mila euro entro il 15 giugno

Reggio Calabria, Maggio 2016 – Si avvicina la conclusione del Tour per promuovere il progetto crowdfunding “Missione Coccole” che è possibile sostenere cliccando su questo tasto LINK.

Un progetto che ha l’obiettivo di raccogliere, entro il 15 Giugno, 8mila euro per poter realizzare la piattaforma cofanettidicoccole.it, includere nei nostri cofanetti altre città oltre Roma e Reggio Calabria e crearne di nuovi.

Gli ultimi eventi del tour per raggiungere l’obiettivo

Per poter raggiungere l’obiettivo entro la data fissata, vi chiediamo di partecipare agli ultimi eventi del Tour, dandoci la possibilità di mostrarvi di cosa siamo capaci e di ripagarvi per la fiducia che già molti di voi ci hanno dato.

I prossimi eventi del Tour saranno:

– Venerdì 27 Maggio 2016, ore 19:00

“Aperilettura: Parole per un Sogno”

L’ evento, a cura diIda Esperanza TrigliaeTiziana Ascrizzi (componenti dell’Ass.Fedora. La città e gli scambi), si svolgerà presso la sede della DreamlabSrls in via Giulia 1/C ed avrà come tema centrale “sogno e resilienza”.

Ogni partecipante, proprio come anticipato dal titolo dell’evento stesso, potrà portare un libro in linea con la tematica trattata ed avrà l’opportunità di narrarne una piccola parte ed in seguito potrà degustare un aperitivo a fronte di un piccolo contributo.

Per prenotazioni chiamare al 328.17.22.384

(più info su https://www.facebook.com/events/862656017196535/)

– Sabato 28 Maggio 2016, ore 10:00

“9° Caffè delle Idee” (dettagli evento suhttps://www.facebook.com/events/1710015389262478/)

– Sabato 28 Maggio 2016, ore 16:00

“Merenda dei Supereroi” (per info e prenotazioni 328.172.238.4)

– Mercoledì 1 Giugno 2016, ore 20:00

“Camminata urbana notturna: Insieme per un Sogno”

L’evento, partirà dalla sede DreamlabSrls (in Via Giulia 1/C).

Il raduno è previsto per le ore 20:00, orario in cui a seguito della registrazione dei partecipanti, sarà consegnata anche la “Sacca Porta Sogni” contenente bevanda e panino per la camminata.

Il Dott. Fabio Foti, (Direttore del Poliambulatorio medico La Feluca), terrà un breve speech sui benefici che il camminare apporta alla nostra salute e sui vantaggi che il nostro corpo ne trae. Terminato il breve intervento e gustata la cena, inizierà la camminata sotto il cielo notturno.

– Venerdì 3 Giugno2016, ore 20:00

“PizzAcrobatic”

Come continuare a sostenere Missione Coccole

Cosa aspettate? Continuate a sostenerci ed a diffondere il nostro progetto!!