Al via la campagna crowdfunding ‘Missione Coccole’

La DreamLab srls, nasce con l’obiettivo di fare impresa costruendo valore nella nostra terra d’origine la Calabria, puntando tutto su un concetto fin troppo sottovalutato: donare benessere alle persone care attraverso la semplicità di una coccola.

Come abbiamo sviluppato questa idea? Attraverso la piattaforma nata proprio per darvi la possibilità di far arrivare, per il momento solo a Reggio Calabria e a Roma,i nostri Cofanetti di Coccole. Ogni cofanetto, personalizzabile nell’aspetto e nel contenuto, contiene una vasta gamma di servizi integrabili tra loro relativi a diversi settori: food, benessere, fashion e molto altro.

Il mancato investimento dopo la trasmissione televisiva

Prima di costituire Dreamlab, abbiamo partecipato ad una famosa trasmissione televisiva su una importante rete nazionale, in cui grossi investitori hanno detto di voler investire sul nostro progetto davanti a milioni di telespettatori. Naturalmente, eravamo molto felici di poter dare il via alla nostra avventura con il supporto economico e morale di persone ben avviate nel mondo dell’impresa. Dopo ben 8 mesi di attesa dell’investimento annunciato e di pianificazione del nostro percorso aziendale anche in base a quell’importante annuncio, ci è stato confermato che gli investitori non avrebbero mai mantenuto la promessa.

Non ci piaceva l’idea di arrenderci ed abbiamo scelto l’opzione meno comoda: quella di non mollare e di reinventarci da zero, facendo di necessità virtù: ci siamo inventati uno «shop motivazionale» dal nome #sostengounsogno, per autofinanziare la fase più difficile di ogni startup: la fase iniziale.

Oggi vendiamo i nostri cofanetti di coccole attraverso la nostra piattaforma online e grazie al la fiducia che fino ad ora ci avete dimostrato acquistando in tantissimi i nostri cofanetti abbiamo deciso di puntare ad un progetto ancora più ampio: poter rendere i nostri Cofanetti disponibili in altre città, migliorando quelli già esistenti e creandone di nuovi per potervi stupire tutte le volte che ne avrete bisogno.

La campagna di crowdfunding su Eppela

Da Giorno 6 Maggio il nostro progetto è sulla piattaforma di crowdfunding Eppela qui (https://goo.gl/cqV06z).

Ora più che mai siamo noi ad aver bisogno delle vostre coccole!

Non importa in che misura, ognuno nel suo piccolo potrà contribuire a farci realizzare questo sogno.

Le coccole premio per i sostenitori

Per ringraziarvi ad uno ad uno, vi abbiamo riservato delle “coccole premio”speciali, commisurate al tipo di sostegno ricevuto, che potete trovare qui à https://goo.gl/cqV06z

Diventa “Sostenitore Ufficiale” del nostro progetto!

Grazie, perché per ogni piccolo contributo ricevuto, potremo far nascere una nuova coccola.

Per maggiori informazioni:

0965491053