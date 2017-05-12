Il Touring Club Italiano coinvolge oltre 750 studenti d’Italia

Si dice sempre che bisogna educare i giovani alla cultura. Il Touring Club Italiano ci “mette la faccia” e ci prova con un progetto innovativo e sorprendente che coinvolge 750 studenti in tutta Italia in un programma di volontariato culturale.

È WOW! Aperture straordinarie di luoghi d’arte del Touring Club Italiano: nel weekend del 13 e 14 maggio, 750 di studenti aprono 50 luoghi d’arte e di cultura in 20 città di tutta Italia con l’obiettivo di lasciare i visitatori “a bocca aperta”!

Le due giornate sono il punto d’arrivo di un percorso formativo più ampio sul tema della cultura e dei luoghi d’arte, nel corso del quale i ragazzi si sono preparati ad accogliere i visitatori e raccontare le bellezze dei siti in cui sono impegnati anche attraverso attività di storytelling sui

social media.

A Reggio Calabria gli studenti del Liceo Classico “Tommaso Campanella” accompagnano i visitatori alla Necropoli ellenistica del Museo Archeologico Nazionale, in piazza De Nava 26, sabato e domenica con orario 9,30 – 13,30 15,30 – 19,30.

Per info sul programma nazionale: touringclub.it/wow

L’iniziativa WOW! valorizza l’esperienza del programma Aperti per Voi del Touring Club Italiano per rendere fruibili in modo continuativo siti artistici, culturali e religiosi, spesso chiusi al pubblico (o aperti solo con forti limitazioni di orario).

Sono più di 10 milioni i visitatori nei siti “adottati” nel Paese dall’Associazione e dai suoi volontari – oltre 2.200 in tutta Italia – che garantiscono grazie al loro impegno l’accoglienza “stra-ordinaria” di cittadini e turisti.