City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Tra mare e monti: escursioni estive nell’Area Grecanica

Tre uscite di PorpatimaTrekking tra Brancaleone, Bova Marina e Bova: tartarughe marine, canyon del torrente Vena e antichi mulini

29 Luglio 2014 - 10:55 | di Redazione

di Pasquale Callea – Anche quest’estate tornano le escursioni estive di PorpatimaTrekking, dopo quelle dello scorso anno che ha registrato un gran numero di turisti e appassionati, intente a percorrere sentieri e tracciati, tutti nel territorio di Bova Marina, stavolta i confini saranno più ampi, pur rimanendo sempre nell’Area Ellenofona.

Si parte il 30 luglio da Brancaleone

La prima uscita, infatti, mercoledì 30 luglio sarà a Brancaleone con visita al Centro Recupero Tartarughe Marine e successivamente trekking all’antico Borgo abbandonato. Ci troviamo in una delle principali zone di nidificazione in Italia delle tartarughe marine che comprende il tratto di costa tra Bova Marina e Brancaleone, denominato “la costa delle Tartarughe”, con 10/20 nidi l’anno. Lo staff del CRTM, dal 2006 è impegnato nel recupero e nella cura delle tartarughe marine Caretta Caretta specie comune del Mediterraneo.

Si continuerà mercoledì 6 agosto con un percorso nel territorio di Bova Marina risalendo il Torrente Vena, che nasce ai piedi di Bova e con la sua forza erosiva ha scavato dei veri e propri Canyon: risultato di fenomeni erosivi che si verificano quando l’acqua di un torrente incide energicamente il proprio letto in rocce compatte e molto resistenti, generando valli strette e con pareti molto ripide.

Martedì 12 agosto a Bova

Martedì 12 agosto sarà la volta di Bova, dal 2013 premiata con il titolo di “gioiello d’Italia” e unico in Calabria. Percorrendo antiche mulattiere e sentieri si potranno ammirare i ruderi di alcuni mulini, segno dell’attività produttiva dell’intera zona e dimostrazione dello sfruttamento della forza della natura, in questo caso l’acqua della fiumara, trasformata in forza idraulica, esempio di energia pulita.

Escursioni dislocate “TRA MARE E MONTI” volendo creare un suggestivo connubio e riproponendo come è stato fatto anche la scorsa estate, che in questa stagione e in quest’area non c’è solo il bagno a mare e la passeggiata sulla costa ma anche la camminata nei paesini ricchi di storia e nei sentieri escursionistici dell’entroterra da cui si gode di un’incantevole vista sullo Jonio, scoprendo le infinite possibilità che il territorio offre.

Per partecipare canali di contatto: facebook PorpatimaTrekking – email porpatimatrekking@libero.itPrenotazione obbligatoria un giorno prima dell’evento!!!

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Trekking Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?