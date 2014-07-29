Tra mare e monti: escursioni estive nell’Area Grecanica

Tre uscite di PorpatimaTrekking tra Brancaleone, Bova Marina e Bova: tartarughe marine, canyon del torrente Vena e antichi mulini

di Pasquale Callea – Anche quest’estate tornano le escursioni estive di PorpatimaTrekking, dopo quelle dello scorso anno che ha registrato un gran numero di turisti e appassionati, intente a percorrere sentieri e tracciati, tutti nel territorio di Bova Marina, stavolta i confini saranno più ampi, pur rimanendo sempre nell’Area Ellenofona.

Si parte il 30 luglio da Brancaleone

La prima uscita, infatti, mercoledì 30 luglio sarà a Brancaleone con visita al Centro Recupero Tartarughe Marine e successivamente trekking all’antico Borgo abbandonato. Ci troviamo in una delle principali zone di nidificazione in Italia delle tartarughe marine che comprende il tratto di costa tra Bova Marina e Brancaleone, denominato “la costa delle Tartarughe”, con 10/20 nidi l’anno. Lo staff del CRTM, dal 2006 è impegnato nel recupero e nella cura delle tartarughe marine Caretta Caretta specie comune del Mediterraneo.

Si continuerà mercoledì 6 agosto con un percorso nel territorio di Bova Marina risalendo il Torrente Vena, che nasce ai piedi di Bova e con la sua forza erosiva ha scavato dei veri e propri Canyon: risultato di fenomeni erosivi che si verificano quando l’acqua di un torrente incide energicamente il proprio letto in rocce compatte e molto resistenti, generando valli strette e con pareti molto ripide.

Martedì 12 agosto a Bova

Martedì 12 agosto sarà la volta di Bova, dal 2013 premiata con il titolo di “gioiello d’Italia” e unico in Calabria. Percorrendo antiche mulattiere e sentieri si potranno ammirare i ruderi di alcuni mulini, segno dell’attività produttiva dell’intera zona e dimostrazione dello sfruttamento della forza della natura, in questo caso l’acqua della fiumara, trasformata in forza idraulica, esempio di energia pulita.

Escursioni dislocate “TRA MARE E MONTI” volendo creare un suggestivo connubio e riproponendo come è stato fatto anche la scorsa estate, che in questa stagione e in quest’area non c’è solo il bagno a mare e la passeggiata sulla costa ma anche la camminata nei paesini ricchi di storia e nei sentieri escursionistici dell’entroterra da cui si gode di un’incantevole vista sullo Jonio, scoprendo le infinite possibilità che il territorio offre.

Per partecipare canali di contatto: facebook PorpatimaTrekking – email porpatimatrekking@libero.itPrenotazione obbligatoria un giorno prima dell’evento!!!