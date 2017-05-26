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“Tracce di cucina di Calabria”, il nuovo libro di Pinuccio Alia

Il patron della Locanda di Alia a Castrovillari racconta tra autobiografia e gastronomia la cucina calabrese, con prefazioni di Pignataro e Veltri

26 Maggio 2017 - 16:22 | di Pasquale Romano

Polpette di melanzane fritte, ricetta della cucina del sud Italia

Reduce dalla presentazione in anteprima a Torino presso il 30° salone internazionale del libro, è da pochi giorni, in tutte le librerie, edito da Città del Sole edizioniTracce di cucina di Calabria” scritto dal patron de “La Locanda di Alia “ a Castrovillari , Pinuccio Alia, storico e famoso ristoratore e non cuoco come egli stesso si definisce nella quarta di copertina del suo libro.

“io non sono un cuoco, sono un ristoratore; uno che da sempre ha capito che in cucina deve metterci il naso e il palato. Perché il cuoco prepara i piatti ma il ristoratore li deve offrire, li deve raccontare e deve leggere la gradevolezza degli stessi negli occhi dell’ospite: questa è parte fondamentale dell’accoglienza e del successo di qualsiasi ristorante”

Il racconto di Pinuccio Alia tra storie e ricette

Dell’autore ci intriga la cultura (enogastronomica e non), l’ironia leggerissima e acuta e la capacità di spiegare con grazia ogni piatto, qualunque preparazione. Non si prende mai troppo sul serio, Pinuccio Alia, eppure riesce a raccontarti tutto quello che ha assaggiato tirando fuori altre storie, memorie, ricordi in una sorta di “traccia / decalogo” che comprende l’amore per il buon cibo, la convivialità, la calma, l’umiltà, la pazienza per la ricerca delle materie prime e il rispetto della stagionalità. Un racconto colto ed appassionato sospeso tra autobiografia e gastronomia. Aspetti che sempre si intrecciano ed avviluppano, così che l’evocazione dei gusti e dei sapori dell’infanzia sono legati alle persone con cui abbiamo condiviso i nostri pasti. Così facendo il momento della preparazione prima, e del mangiare poi, sono il filo conduttore di questo libro e delle belle storie che contiene. Compratevelo e leggetevelo, sarà una buona rilassante lettura! Naturalmente alla fine ci troverete pure dettagliate e antiche ricette della cucina di Calabria.

Il libro vanta le importanti prefazioni dei giornalisti Luciano Pignataro (il Mattino di Napoli) e di Filippo Veltri (Quotidiano della Calabria)

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