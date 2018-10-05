Tradizione e ricchezza. In Calabria il 30% della biodiversità italiana
Al Villaggio contadino di Roma Coldiretti Calabria presenta i prodotti salvati dall'estinzione: dall'aglio di Laino Borgo alla Leucocarpa, l'olivo dalle olive bianche
05 Ottobre 2018 - 17:24 | di Vincenzo Comi
In un mondo dominato da fake news, cibo falso e finta ricchezza, la biodiversità contraddistingue il vero e il benessere. Non possono quindi sparire dalle tavole varietà di prodotti agricoli anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell’offerta.
In occasione dell’inaugurazione del Villaggio contadino a Roma dove si sono recati dalla Calabria oltre mille agricoltori e ci sono 20 stand di Coldiretti Calabria, è stata aperta per tutto il week end una vera e propria Arca di Noè dove scoprire i cibi, le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni riconosciuto e sostenuto dai “Sigilli” di Campagna Amica.
I Sigilli di Campagna Amica per la biodiversità
I “Sigilli”- sottolinea la Coldiretti – sono la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina prodotti della biodiversità agricola italiana che nel corso dei decenni sono stati strappati all’estinzione e indissolubilmente legati a territori specifici.
“Un pericolo quello della perdita di prodotti di un patrimonio alimentare, culturale e ambientale assolutamente da sventare – sostiene Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – sia per i produttori che per i consumatori. La difesa della biodiversità è anche il vero valore aggiunto delle produzioni agricole Made in Italy”, “investire sulla distintività è una condizione necessaria per le imprese agricole di distinguersi in termini di qualità delle produzioni e affrontare così il mercato globalizzato salvaguardando, difendendo e creando sistemi economici locali attorno al valore del cibo.
I prodotti calabresi tutelati
Tra i “Sigilli” della biodiversità per la Calabria – racconta Molinaro ci sono: l’aglio di Laino Borgo, nel cuore del Pollino, la semina dei ‘bulbilli’ di questo ecotipo di aglio avviene alla fine di ottobre con la raccolta concentrata ai primi di luglio; il Pecorino del Monte Poro prodotto, in provincia di Vibo Valentia, con latte di pecora e vacca.
A pasta semidura, può maturare da 1 a 12 mesi e, in base al grado di stagionatura, offrire un’intensità aromatica abbastanza elevata e piccante; l’origano di Calabria la cui parola deriva dal greco e significa “splendore della montagna“, ricercato per le preparazioni culinarie è quello selvatico che cresce spontaneamente prevalentemente solo in Calabria; Leucocarpa una cultivar olivicola che produce olive bianche che servono per produrre il Crisma, olio sacro usato nelle cerimonie religiose.
Viene coltivata nelle aree a tradizione bizantina in Calabria. Si possono trovare piante di Leucocarpa nei pressi dei monasteri basiliani; Limetta conosciuta anche come “piretta” si coltiva da sempre nella Sibaritide. E’ un piccolo agrume calabrese dal profumo delicatissimo una buccia di colore giallo-verde, dalla polpa dolciastra o leggermente acidula.
“La biodiversità – commenta Molinaro – è la vera vita e la vera ricchezza, ed è oggi importante per il mondo intero ed è doppiamente importante per la Calabria che ha il 30% della biodiversità in Italia. Per questo – conclude – continuiamo a proteggere il cibo buono, il cibo prodotto attraverso meccanismi salutari che sono il punto di forza dell’economia locale”.
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