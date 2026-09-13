Tragedia sul Calopinace, il giovane ferito resta in terapia intensiva ma il quadro migliora

Il giovane resta sedato, intubato e ventilato artificialmente. Dopo il delicato intervento chirurgico il quadro clinico si è stabilizzato. Dovrà affrontare altri interventi

Arrivano aggiornamenti più rassicuranti sulle condizioni del ragazzo rimasto gravemente ferito nel tragico incidente avvenuto venerdì pomeriggio sulle bretelle del ponte Calopinace a Reggio Calabria, costato la vita alla 23enne Anthea Ranieri.

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Il giovane, trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano, si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto nelle ore successive allo schianto, le sue condizioni hanno mostrato segnali di stabilizzazione.

Il quadro clinico resta comunque monitorato costantemente dai sanitari del GOM. Il ragazzo è ancora sedato, intubato e ventilato artificialmente, ma al momento sarebbe fuori pericolo di vita.

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Nei prossimi giorni dovrà affrontare ulteriori interventi di tipo ortopedico agli arti superiori, conseguenza dei traumi riportati nell’impatto.

Il drammatico incidente sul ponte Calopinace

L’incidente si è verificato venerdì pomeriggio lungo le bretelle del Calopinace. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo a due ruote con a bordo i due giovani sarebbe rovinato sull’asfalto per cause in corso di accertamento.

Per la 23enne Anthea Ranieri non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo che era con lei, invece, è stato immediatamente soccorso e trasferito al GOM, dove è stato sottoposto alle cure dei medici.

Le ore successive all’incidente sono state particolarmente delicate, ma l’evoluzione del quadro clinico ha portato a un cauto ottimismo. Il personale sanitario continua a seguire il giovane con attenzione, in attesa di ulteriori miglioramenti.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.