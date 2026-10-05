Trapani, Antonini: ‘La Reggina ha una grande fortuna. Lotito il numero uno’

Intervista realizzata dal direttore di “Forza Reggina” Antonello Placanica al presidente del Trapani Valerio Antonini prima della sfida al Capaci. Riportiamo i passaggi che riguardano la società e la squadra amaranto: “Una partita che avrebbe fatto il tutto esaurito contro la squadra più forte del campionato, secondo me. Di fronte una compagine, così come ha detto anche il vostro mister, composta da giocatori brillanti, giovani e altri di categoria, secondo me sarebbe stata una grande partita, così sembra una gara di allenamento. Io non posso fare nulla, se lasciassi perderei tutto.

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Noi adesso stiamo concludendo, abbiamo firmato un preliminare per l’acquisizione di un titolo di categoria superiore e Trapani diventerà un serbatoio per giovani fino alla fine dell’anno. Certo, se poi vinciamo sei o sette partite consecutive magari i tifosi cambierebbero, ma non credo che sia questo il caso. Giochiamo senza sponsor, senza tifosi, senza entrate, è impossibile. Sono i trapanesi che non vogliono il Trapani. Tante società di serie B e di serie C mi hanno contattato nelle ultime settimane.

Voi oggi avete una grande fortuna, perchè avete trovato un presidente (Lotito) che sul piano della gestione di squadre di calcio è il numero uno in assoluto e in un mese e mezzo ha creato una struttura fantastica e quindi in questo momento siete un pò fuori da queste problematiche, ma le avete avute per anni con problemi di ogni tipo e fallimenti. L’ultimo presidente comunque non ha voluto fare il grande salto di qualità, sebbene abbia fatto campionati importanti come quello di due anni fa perso per un solo punto di distacco dal Siracusa“.