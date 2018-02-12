Trasmissione di Rai3 dedica servizio a Fattoria della Piana
Il programma 'Il Posto giusto' racconta l'azienda reggina che vende l'80% dell'energia che produce, tra economia circolare e fitodepurazione
12 Febbraio 2018 - 17:21 | di Vincenzo Comi
La trasmissione di Rai3 “Il Posto giusto” ha dedicato un ampio servizio alla Fattoria della Piana, eccellenza del territorio reggino.
“La nostra azienda fino a poco tempo fa spendeva molto per le bollette, adesso accade il contrario: vendiamo l’80% dell’energia che produciamo”, inizia così il racconto di Carmelo Basile, direttore di Fattoria della Piana. “L’economia circolare, che parte dalla terra per tornare alla terra, è questo il segreto che alimenta la nostra realtà. L’innovazione più interessante? La fitodepurazione, un sistema replicabile all’infinito”, le parole di Basile.
Lea Barbalace, responsabile didattica, ha invece spiegato nel dettaglio i processi di foraggio e dei pannelli fotovoltaici, oltre all’impianto di biomassa alimentato dal letame.
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