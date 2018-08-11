Ingredienti freschissimi, materie prime naturali e nessun additivo: alla Cremeria Sottozero di Reggio Calabria il cioccolato è il protagonista

Signore e signori questa volta il protagonista è lui, il cioccolato!

Narrato, cantato, acclamato, atteso e poi consumato con frenesia, il cioccolato occupa da secoli un posto d’onore nell’arte culinaria di ogni dove. Ovviamente questo straordinario gusto non poteva assolutamente mancare nella nota gelateria reggina: la Cremeria Sottozero. Ingredienti freschissimi, materie prime naturali estranee ad OGM; assenza di grassi idrogenati, additivi, coloranti e miscele preconfezionate, questi i segreti che sono alla base di una così alta qualità.

La Cremeria Sottozero garantisce a reggini e turisti la stessa cura e dedizione per il prodotto dal 1974.