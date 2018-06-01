Francesca Mandarano di Praia a Mare, Miss Mondo Calabria 2018, Fatima Onnaus di Tortora Marina e Laura Mandarano di Corigliano Rossano, sono le tre calabresi che, nella prefinale nazionale di mercoledì scorso a Gallipoli, sono state selezionate per la competizione del prossimo 10 giugno, valida per il titolo di Miss Mondo Italia.

In tutto erano 150 le finaliste provenienti da tutto il territorio del bel Paese, per la kermesse che, ogni anno, regala a giovani e motivate “bellezze”, il sogno di partecipare al concorso internazionale di Miss World.

Le tre aspiranti miss calabresi avevano avuto accesso alla finale nazionale nel corso della manifestazione dello scorso 20 maggio a Gioiosa Marea (Me), organizzata dagli agenti esclusivisti del concorso per le regioni Calabria e Sicilia, Valeria Pellegrino e Mario Vitolo.

I due talent scout, noti per avere piazzato ben tre giovanissime sul palco del Teatro Italia di Gallipoli con il titolo nazionale (Tania Bambaci nel 2011, Jessica Bellinghieri nel 2012 e Giada Tropea nel 2016), sono riusciti a proporre alla giuria di esperti anche cinque aspiranti della vicina Sicilia.

Otto in tutto, quindi, le bellezze mediterranee preparate e seguite dall’agenzia Delfino Blu che domenica prossima gareggeranno nella finale nazionale presentata, per l’occasione, da Stefano De Martino.

Come ogni anno sarà possibile seguire la diretta sul web, collegandosi con la pagina facebook del concorso nazionale Miss Mondo Italia.