Tre ricette per tisane depurative, sgonfianti e anticellulite

Con l'arrivo dell'autunno tornano le tisane: tre ricette con betulla, tarassaco e carciofo per contrastare ritenzione idrica e gonfiore

di Marcella Laboccetta – Con l’arrivo dell’autunno ecco che torna il piacere di coccolarsi con una buona e calda tisana, con cui farci avvolgere piacevolmente in un momento della giornata, e depurarci grazie alle sue proprietà.

Parliamo proprio delle tisane depurative, bevande ottenute solitamente per infusione di una o più erbe, che hanno particolari proprietà per l’organismo, quali l’eliminazione di liquidi in eccesso, scorie e tossine, con effetti benefici sulla ritenzione idrica e, in alcuni casi, sul il sistema cardio-circolatorio.

Un piacevole rimedio naturale per aiutare l’organismo a depuraci.

Tra la vasta gamma di tisane da poter scegliere, eccone alcune da tenere nella credenza:

Tisana alla betulla

BETULLA

Per contrastare la ritenzione idrica, la cellulite e il gonfiore, le foglie di betulla hanno un effetto mirato, in quanto favoriscono le funzioni renali, esercitando una funzione diuretica e liberando l’organismo dal liquido in eccesso e dalle scorie presenti.

Per preparare una tisana depurativa a base di betulla basta porre in infusione un cucchiaio di foglie di betulle essiccate in acqua bollente, per un tempo variabile da 1 a 30 minuti in base alle necessità, e filtrarle.

Tisana al tarassaco

TARASSACO

Tra le azioni principali del tarassaco, il drenaggio è una delle più importanti, ma tisane a base di tarassaco sono ottime anche per diminuire la sensazione di pesantezza dopo un pasto.

Per preparare una tisane a base di tarassaco, procediamo nello stesso modo con un bel cucchiaio delle foglie.

Tisana al carciofo



CARCIOFO

Il carciofo rappresenta uno dei più importanti alimenti depurativi, se non il preferibile per

eccellenza. Le tisane depurative preparate con le sue foglie, hanno un effetto diuretico, favorendo l’espulsione delle tossine.

Inoltre, il carciofo contrasta il gonfiore ed agisce positivamente sulla circolazione sanguigna.

Anche in questo caso occorre un cucchiaio di foglie dell’ortaggio.

Possiamo procurarci le foglie facilmente nelle erboristerie. Se si gradisce dolcificare le tisane, utilizziamo del miele biologico o meglio della stevia naturale.



E’ importante specificare che prima di servirsi di queste tisane è sempre preferibile consultare il medico circa la presenza di eventuali allergie o intolleranze o interazioni con terapie farmacologiche in atto per evitare possibili effetti collaterali.

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Fonti:

Fitoterapia, principi di fitoterapia clinica tradizionale, energetica, moderna – Sangiorgi, Minelli,

Crescini, Garzanti – Casa editrice Ambrosiana

http://www.inran.it/tisane-depurative/331





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