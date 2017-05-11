Tre scuole reggine al Progetto Nazionale Racchette di Classe

Oltre trecento bambini in sei lezioni curricolari: due alunni per scuola alla finale del progetto di badminton e tennis a Roma

Si è conclusa la fase nazionale del progetto “Racchette di classe” giorno 9 e 10 al Foro Italico Roma.

Il progetto è frutto della sinergia tra due federazioni di sport di racchetta quali il Badminton ed il Tennis, validato dal Coni e dal Miur, ministero dell’istruzione, Università e Ricerca.

Racchette di classe è indirizzata alle tre classi della Scuola Primaria ( 3^ , 4^ e 5^) e ha proposto un’attività ludico-ricreativa e di gioco sport inserendo gradualmente anche l’aspetto tecnico-tattico e di confronto.

Sono stati coinvolte 3 scuole primarie della città che sono state “adottate” per la realizzazione del progetto dal Circolo Tennis Crucitti: Principe di Piemonte, Nuovi Orizzanti e Campus S.Vicenzo de Paoli.

Oltre 300 i bambini coinvolti in 6 lezioni curricolari e 4 in orari extra curriculari seguiti da Tecnici Federali.

Gli esercizi e le attività proposte sono state ideate per i ragazzi per poter fornire un bagaglio che sicuramente si rivelerà utile per tutto il percorso di crescita del ragazzo.

Con grande difficoltà sono stati selezionati 2 bambini di ogni scuola che hanno partecipato alla fase finale a Roma. Appuntamento al prossimo anno con un’altra bellissima esperienza.