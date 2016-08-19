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Tre studenti calabresi vincono premio in Germania al ‘Formula student Germany’

Valerio Mangeruga, Antonio Pappaterra e Salvatore Giuliano nel team dell'Università di Modena e Reggio Emilia premiato per il motore innovativo

19 Agosto 2016 - 20:42 | di Pasquale Romano

Valerio Mangeruga e il team MoRe Modena Racing alla Formula SAE

More Modena Racing Formula SAE

E’ un calabrese, Valerio Mangeruga, di 27 anni, di Catanzaro,ingegnere del Team MoRe Modena Racing dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e ha partecipato, anche come pilota, all’evento “Formula student Germany” svoltosi ad Hockenheim dal 9 al 14 agosto.

La Formula Sae è una competizione tra studenti universitari organizzata dalla società degli ingegneri automobilistici americani e prevede la progettazione e la produzione di un’auto da corsa, valutata e provata per le sue qualità di design e di efficienza ingegneristica.

La squadra dell’ateneo emiliano, grazie ad una caratteristica innovativa e unica del poprio prototipo, relativa alla disposizione longitudinale del motore, ha ottenuto il premio messo in palio dall’azienda Mtu, sponsor della manifestazione, denominato “Most Innovative Powertrain”.

Oltre a Valerio, laureato in ingegneria meccanica, del team fanno parte anche altri due calabresi Antonio Pappaterra (divisione motore) e Salvatore Giuliano (divisione abitacolo).

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