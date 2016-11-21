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Ufficiale, in treno da Reggio Calabria a Roma in 4 ore: ‘Non ci credeva nessuno’

Dal 12 dicembre Villa San Giovanni-Roma in 4 ore e 10 minuti: l'annuncio dell'assessore regionale Francesco Russo

21 Novembre 2016 - 10:25 | di Pasquale Romano

Treno ad alta velocità, simbolo del nuovo collegamento Reggio Calabria-Roma in 4 ore

Dalle parole ai fatti. Dopo le promesse dei mesi scorsi, adesso arrivano le conferme ufficiali. Presto si viaggerà da Villa San Giovanni a Roma in sole 4 ore e 10 minuti.  Il servizio sarà attivo dal 12 dicembre, la novità è stata annunciata da Francesco Russo,   assessore regionale della Calabria al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e “sistema Gioia Tauro”.

“Finalmente abbattiamo il muro delle cinque ore a risorse inalterate. Quando abbiamo detto questa cosa un anno fa a Trenitalia non ci credeva nessuno ma ora è realta. E’ un fatto strutturale, un collegamento con Roma in modo diretto, abbattendo i tempi di percorrenza. Fino ad oggi -ha dichiarato Russo ai microfoni di Strill- i sistemi consentivano un collegamento con Roma in oltre cinque ore. Per questo treno lavoriamo da otto mesi, ha concluso l’assessore Russo, e questo è il primo grande risultato”.

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