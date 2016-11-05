Il Tricolore Nazionale al Dirigente Scolastico dell’ITT ‘Panella Vallauri’

Il prefetto ha donato il Tricolore Nazionale alla dirigente scolastica Anna Nucera, che l'ha consegnato agli allievi dell'istituto Panella-Vallauri

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giorno delle Forze Armate, presso la Prefettura di Reggio Calabria, il prefetto Michele di Bari, ha donato il Tricolore Nazionale al Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Nucera, dell’Istituto “A. Panella”, oggi “Panella – Vallauri”, Istituto intitolato al giovane calabrese, allievo della stessa scuola e protagonista della Grande Guerra, cui prese parte combattendo con tenacia e fulgido valore.

Il prefetto ha poi aggiunto: “l’eroe calabrese rivive oggi nei volti e negli sguardi di questi ragazzi” che devono essere formati, educati responsabilmente al rispetto dei valori morali.

La dirigente commossa ha consegnato la bandiera agli allievi ricordando che come Panella, senza escludere mai nessuno, bisogna essere “Tenaci, sereni, impegnati, fiduciosi sempre”, per onorare così la memoria del prode giovane della nostra città.