Nuovo trionfo del birrificio calabrese ‘A MAGARA’

Piacevolmente amara e rinfrescante, prodotta con grano tenero di Calabria la SaisonSaison del birrificio calabrese ‘A Magara di Nocera Terinese è salita sul podio del festival birraio tra i più importante del Sud Europa, il Barcelona Beer Challenge, che si svolge in concomitanza con il Barcelona Beer Festival. La birra si è aggiudicata il terzo posto nella categoria Saison al concorso, giunto alla seconda edizione, dove partecipano 750 birrifici provenienti da tutto il mondo

Il birrificio e i suoi fondatori

Il birrificio calabrese nato dall’incontro tra Asuncion Yanutolo Fernandez, giovane imprenditrice spagnola, trasferita in Calabria con il marito Marco Ferrini per dare vita al progetto Calabrialcubo e Eraldo Corti, uno dei principali protagonisti della scena brassicola regionale, con una lunga esperienza alle spalle, ancora una volta si è visto riconoscere un importante premio che qualifica e rafforza la filosofia produttiva che guarda con grande attenzione al territorio ed alle sue specificità identitarie alimentari.

Meno di un mese fa un’altra birra di ‘A Magara, la Trupija, una delle produzioni storiche del birrificio di Nocera Terinese, era stata giudicata prima classificata nella categoria “chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione belga” al concorso Birra dell’anno 2017, promosso da Unionbirrai. yescalabria_magara-min

Grani antichi, frutta e luppolo: la filosofia del birrificio

La storia del birrificio ‘A Magara è ormai una realtà consolidata nel panorama brassicolo nazionale grazie alla sua ricerca rigorosa di cereali crudi, l’attenzione al territorio con l’utilizzo dei grani antichi prodotti in Calabria da piccole aziende bio, l’uso della frutta per le birre stagionali. Accanto a questo il birrificio da poco tempo ha inziato anche la produzione di luppolo presso l’azienda Fangiano, che ospita il birrificio, grazie al quale si è amplificata la qualità e l’identità territoriale delle birre in produzione.