Giunto alla seconda edizione, lo studio di TripAdvisor sugli esercizi ristorativi italiani conferma l’apprezzamento dell’offerta gastronomica locale sia da parte degli stranieri in visita nel paese sia da parte degli stessi italiani. Lo studio, volto a fotografare il gradimento nei confronti degli esercizi ristorativi In Italia da parte di clienti nazionali e internazionali, prende in considerazione i punteggi medi di recensioni e opinioni degli utenti di TripAdvisor relativi alle strutture della ristorazione presenti sul sito, comparandoli anche a quelli dello scorso anno, per mettere in evidenza le tendenze dei gusti gastronomici dei viaggiatori e l’andamento delle performance dei ristoranti.

Italia mon amour

Anche nel 2018 il mondo della ristorazione italiana ha raccolto un generale apprezzamento da parte dei viaggiatori stranieri, leggermente più alto di quello degli italiani, che confermano la loro severità verso la propria offerta gastronomica, sorpassata solo dai finlandesi e seguita dagli spagnoli. Ma la buona notizia è che tutti e tre i Paesi, anche se al top della classifica dei punteggi più bassi, hanno comunque dato un ottimo punteggio agli esercizi ristorativi italiani: 4 e 4.03 su un massimo di 5. La nazione che apprezza invece di più la cucina italiana sono gli Stati Uniti con un punteggio medio delle recensioni di 4.33 (l’anno scorso la Top 10 era capitanata dalla Russia con un punteggio di 4.34 che quest’anno è sceso a 4.31 piazzandola in quarta posizione). Nuovi estimatori dell’offerta gastronomica del Bel Paese rispetto allo scorso anno sono Slovacchia (4.32), Albania (4.28) e Bulgaria (4.27), che prendono il posto di Israele, Cile e Ungheria, che restano fuori dalla classifica di quest’anno.

Top 10 Paesi che hanno attribuito un punteggio medio più ALTO

agli esercizi ristorativi italiani nel 2018

Paese Punteggio medio 2018 Punteggio medio 2017 Paese Punteggio medio 2018 Punteggio medio 2017 1. Stati Uniti 4.33 4.30 6. Albania 4.28 new 2. Slovacchia 4.32 new 7. Polonia 4.28 4.27 3. Ucraina 4.32 4.30 8. Brasile 4.27 4.27 4. Russia 4.31 4.34 9. Bulgaria 4.27 new 5. Canada 4.29 4.26 10. Romania 4.27 4.29

Top 10 Paesi che hanno attribuito un punteggio medio più BASSO

agli esercizi ristorativi italiani nel 2018

Paese Punteggio medio 2018 Punteggio medio 2017 Paese Punteggio medio 2018 Punteggio medio 2017 1. Finlandia 4.00 4.01 6. Hong Kong 4.07 new 2. Italia 4.03 4.02 7. Marocco 4.07 new 3. Spagna 4.03 4.03 8. Svizzera 4.08 4.08 4. Danimarca 4.07 4.09 9. Svezia 4.08 4.05 5. Norvegia 4.07 4.06 10. Slovenia 4.08 new

“Grazie ai milioni di utenti, sia stranieri sia italiani, che consultano il sito ogni mese e recensiscono i 4.9 milioni di ristoranti presenti sul portale, TripAdvisor funge anche da rilevatore delle tendenze del settore ristorativo dando l’opportunità all’industria di migliorarsi dove necessario e, come nel caso dell’Italia, di celebrare un traguardo importante: l’apprezzamento dei viaggiatori di tutto il mondo!” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Congratulazioni quindi ai nostri ristoranti e, in particolare, a quelli dell’Umbria che è risultata essere la regione più apprezzata per la sua offerta gastronomica sia dagli italiani sia dagli stranieri per il secondo anno consecutivo”.

Le regioni italiane un anno dopo: i gusti degli utenti rimangono (quasi) gli stessi

L’Umbria si riconferma regina della cucina italiana! Non solo quest’anno è prima sia per gli italiani sia per gli stranieri ma era al vertice di entrambe le classifiche anche lo scorso anno. Le new entry del 2018 sono invece la Calabria, quarta per gli italiani (punteggio medio: 4.10), che prende il posto della Valle d’Aosta, e il Molise, terzo per gli stranieri (punteggio medio: 4.28), che rimpiazza l’Abruzzo. Toscana, Basilicata e Trentino Alto Adige rimangono nel cuore dei buongustai anche quest’anno.

Top 5 regioni italiane più apprezzate per la loro offerta ristorativa dai viaggiatori italiani VS i viaggiatori stranieri

Regioni più apprezzate dai viaggiatori italiani per la loro offerta ristorativa Punteggio medio attribuito dai viaggiatori italiani agli esercizi ristorativi Regioni più apprezzate dai viaggiatori stranieri per la loro offerta ristorativa Punteggio medio attribuito dai viaggiatori stranieri agli esercizi ristorativi 1. Umbria 4.21 1. Umbria 4.35 2. Basilicata 4.16 2. Toscana 4.31 3. Toscana 4.13 3. Molise 4.28 4. Calabria 4.10 4. Basilicata 4.26 5. Trentino Alto Adige 4.09 5. Trentino Alto Adige 4.26

E gli italiani all’estero?

Analizzando i punteggi medi dati dai viaggiatori italiani ai ristoranti nel mondo, una chiara e crescente preferenza è data ai Paesi orientali, ancor più del 2017: 8 dei 10 Paesi più apprezzati dai viaggiatori italiani per la loro offerta ristorativa sono infatti in Asia (l’anno scorso erano 6). Le sole nazioni al di fuori del continente asiatico sono in Europa: Islanda (ottava) e Irlanda (decima).

Top 10 Paesi stranieri più apprezzati dai viaggiatori italiani

per la loro offerta ristorativa