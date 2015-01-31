Triumph idea il reggiseno che cambia colore, ispirato al film “Frozen”

di M. Carmela Di Marte – L’azienda di intimo Triumph ha realizzato un reggiseno ispirato al film Disney “Frozen”, che cambia colore quando si tocca qualcun altro che sta indossando lo stesso reggiseno.

Il reggiseno, presentato in Giappone, è pensato per celebrare il legame che si crea tra donne, ma anche, chiaramente, per celebrare il successo del film.

I reggiseni sono di un colore “blu invernale” con una decorazione di fiocchi di neve, che si trasformano in nero con cuoricini quando si tocca qualcuno che ha addosso lo stesso reggiseno.

Il reggiseno è realizzato con inchiostro elettronico (simile ai Kindle di Amazon), e il cambiamento di decorazione avviene grazie alla chiusura di un circuito elettrico che avviene quando due reggiseni dello stesso tipo entrano in contatto anche indirettamente, tramite le persone che li indossano. Triumph ha realizzato due set differenti dei “Close Sisters Bras”, uno per le sorelle maggiori e uno per le sorelle più piccole. Ma purtroppo questi reggiseni non saranno in vendita: sono stati realizzati solo per mostrare l’innovazione della compagnia. Forse Triumph avrà pensato che i fan del film Disney siano troppo piccole per indossare il reggiseno?