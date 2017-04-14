Trofeo delle Regioni 2017: primo successo per la Calabria

La selezione calabrese 2003 batte la Valle d'Aosta al Trofeo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi e si prepara alla sfida con la Basilicata

La selezione calabrese firma il primo successo al Trofeo delle Regioni.

All’interno della manifestazione in programma a Roseto degli Abruzzi dall’11 al 18 aprile 2017, i 2003 allenati da Danilo Chiarella e Massimo De Summa non sbagliano, rispettando i pronostici della vigilia e vincendo largamente contro la Valle D’Aosta. Il finale recita 61 a 36 per la rappresentativa calabrese.

Dopo un primo quarto di studio(11-14) è allungo dirompente nella seconda frazione all’interno di una gara mai in discussione.

Rotazioni a dodici uomini per lo staff tecnico calabrese che manderà in campo tutti gli effettivi. Note liete per le prestazioni generose di Chindamo, Spanò e Cardone su tutti.

Non c’è tempo per rifiatare: Venerdì 14 Aprile alle ore 16 presso il Palasport di Alba Adriatica, la Calabria tenterà l’impresa contro la Basilicata per aggiudicarsi il secondo posto nel girone.

Dagli altri campi, apprendiamo che il quintetto lucano è stato sconfitto dal Molise, vittorioso all’esordio contro la Calabria con il passivo di 38 a 53.

Tempo di partenza dalla Calabria con Direzione Roseto degli Abruzzi per la selezione femminile: La rappresentativa femminile, invece, si riunirà sempre al venerdì per preparare l’esordio di Sabato quindici Aprile alle ore 18.45 presso il Palasport di Mosciano Sant’Angelo alle ore 18.45 contro la Valle D’Aosta.

Valle D’Aosta-Calabria 36-61

(11-14,5-20,6-19,14-8)

Valle D’Aosta:Bartoszek 4,Maio 8,Moro,Olivieri 8,Torchio 6,Malasi,Benchini 2,Bertoncin,Favre,Giunti 4.Vallino 4.

Calabria:Corapi 10,Tiberi 8,Di Cello 4,Giacoia 4,Spanò 4,Cardone 12,Chindamo 8,Corapi 1,Mascaro 4,Giampà,Mastria 4,Galimi 2.