Trofeo delle Regioni, Calabria chiude al 18° posto

La selezione della Calabria maschile termina al diciottesimo posto tricolore al Trofeo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi 2017.

Nonostante una prova tutta grinta e collettivo, la selezione allenata dai Coach Chiarella e Desumma si ferma a cospetto della Basilicata.

La gara termina 59 a 48 a favore dei lucani, bravi ad allungare nel secondo periodo e concreti nel finale.

La Calabria ha mostrato grinta,orgoglio ed un atteggiamento mai arrendevole: come è già accaduto nella partita di girone, Chindamo e soci hanno alzato il ritmo nella terza frazione rimontando la sfida ed arrivando fino al meno uno dando vita ad un quarto periodo punto a punto.

Grandissima partita di Mattia Corapi, il migliore dei suoi con venti punti ben supportato dal bravo Cardone.

Il percorso all’interno della kèrmesse nazionale per i 2003 di Calabria accompagnati dal Dirigente federale Roberto Petronio termina qui.

Il bilancio è di due vittorie, entrambe contro la Valle D’Aosta e quattro sconfitte subite per opera del Molise, del forte Piemonte e per due volte dalla Basilicata.

Basilicata-Calabria 59-48

(16-13,24-10,5-18,14-7)

Basilicata:Spada 2,Nicoletti 7,Mancino 6,De Mola 12, De Marca 19,Ruggiero 2,Potenza 2,Pace 3,Vignola 2,Stagno 2,Marzano,Petralla 2.

Calabria:Cardone 8,Chindamo 3, Corapi M. 20,Di Cello 9,Spanò 4,R.Corapi,Giacoia 2,Giampà,Mascaro 2,Mastria,Tiberi,Galimi.