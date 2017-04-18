City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Trofeo delle Regioni, Calabria chiude al 18° posto

Ultima gara del Trofeo delle Regioni 2017 per la Calabria maschile contro la Basilicata: grinta e rimonta, il bilancio di un torneo da due vittorie e quattro ko

18 Aprile 2017 - 19:05 | di Pasquale Romano

Immagine per l'articolo sulla Calabria maschile al Trofeo delle Regioni 2017, ultima sfida

La selezione della Calabria maschile termina al diciottesimo posto tricolore al Trofeo delle Regioni di Roseto degli Abruzzi 2017.
Nonostante una prova tutta grinta e collettivo, la selezione allenata dai Coach Chiarella e Desumma si ferma a cospetto della Basilicata.
La gara termina 59 a 48 a favore dei lucani, bravi ad allungare nel secondo periodo e concreti nel finale.
La Calabria ha mostrato grinta,orgoglio ed un atteggiamento mai arrendevole: come è già accaduto nella partita di girone, Chindamo e soci hanno alzato il ritmo nella terza frazione rimontando la sfida ed arrivando fino al meno uno dando vita ad un quarto periodo punto a punto.
Grandissima partita di Mattia Corapi, il migliore dei suoi con venti punti ben supportato dal bravo Cardone.
Il percorso all’interno della kèrmesse nazionale per i 2003 di Calabria accompagnati dal Dirigente federale Roberto Petronio termina qui.
Il bilancio è di due vittorie, entrambe contro la Valle D’Aosta e quattro sconfitte subite per opera del Molise, del forte Piemonte e per due volte dalla Basilicata.

Basilicata-Calabria 59-48
(16-13,24-10,5-18,14-7)
Basilicata:Spada 2,Nicoletti 7,Mancino 6,De Mola 12, De Marca 19,Ruggiero 2,Potenza 2,Pace 3,Vignola 2,Stagno 2,Marzano,Petralla 2.
Calabria:Cardone 8,Chindamo 3, Corapi M. 20,Di Cello 9,Spanò 4,R.Corapi,Giacoia 2,Giampà,Mascaro 2,Mastria,Tiberi,Galimi.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?