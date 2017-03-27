Trofeo ‘Francesco Verduci’: on line il nuovo sito

Nuovo design e nuovi contenuti per il sito del Trofeo Francesco Verduci: videogallery, albo d'oro, mappa del percorso e un'area sul Gruppo Sportivo Mottese

Nuovo design, nuova struttura e nuovi contenuti per il nuovo sito dedicato al Trofeo “Francesco Verduci”.

Oltre ad una nuova veste grafica il sito è stato pensato e progettato per offrire una navigazione semplice, veloce ed intuitiva. Una piattaforma completamente rinnovata, con contenuti riorganizzati e nuove sezioni che vanno ad ampliare le informazioni sulla manifestazione sportiva.

Le nuove sezioni del sito

In particolare, è stata incrementata la “Videogallery”, è stato creato uno spazio dedicato ai “Riconoscimenti” nel quale è possibile trovare tutte le informazioni sul Premio GGG “Francesco Verduci” e sui premi assegnati nei vari anni. Grazie ad una mappa interattiva è possibile visualizzare il percorso di gara. C’è una sezione interamente dedicata al progetto benefico legato all’evento sportivo.

Novità assoluta è l’area dedicata al “Gruppo Sportivo Mottese” nella quale sono state pubblicate delle immagini che raccontano l’esperienza dell’atletica leggera a Motta San Giovanni e che verrà incrementata con le fotografie e le testimonianze che chiunque potrà inviare. Inoltre, nella sezione “Albo d’oro” è possibile visualizzare l’elenco dei vincitori e avere maggiori informazioni, biografiche e sportive, degli atleti partecipanti.

Il sito è stato creato da Alexandra Haret e Teo Ambrogio ed è possibile visualizzarlo non solo da pc, ma anche da tablet e smartphone di ultima generazione.

Il canale YouTube e la pagina Facebook

Parallelamente al lancio del nuovo sito è stato aggiornato il canale YouTube dedicato al Trofeo nel quale si trovano tutti i video e le interviste dedicate alla gara ed è stata creata la nuova FanPage su Facebook, tutto ciò per dare maggiore visibilità all’evento e per mantenere vivo il ricordo di Francesco Verduci.

Buona navigazione www.trofeoverduci.it !