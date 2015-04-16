Tropea fra le 24 città italiane candidate a capitale della cultura

Sono 24 le città italiane che concorrono al titolo di capitale italiana della cultura per gli anni 2016 e 2017. Lo rende noto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ricordando che in base alla legge Art Bonus, nel contesto dei Grandi Progetti Culturali, il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di Capitale italiana della cultura sulla base di una procedura pubblica di selezione.

Per gli anni 2016 e 2017 è stato emanato un bando che ha raccolto 24 candidature.

Le città che hanno avanzato le proprie proposte sono: Agrigento, Anagni, Aquileia, Caltanissetta, Carinola, Como, Ercolano, Foligno, Frascati, Mantova, Modica, Novara, Oriveto-Todi, Parma, Pisa, Pistoia, Selargius, Spoleto, Sulmona, Taranto, Terni, Terracina, Tropea, Viterbo.

Il MiBACT deve ora nominare tre dei sette giurati chiamati a valutare i dossier di candidatura e acquisire l’intesa con la Conferenza Unificata sul nome del Presidente della Giuria. Si tratta di esperti di chiara fama nel settore delle arti, della cultura e del turismo che dovranno valutare le singole proposte.

Le due città vincitrici riceveranno rispettivamente un milione di euro.