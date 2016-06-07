Spiagge più belle d’Italia, Tropea al terzo posto: ”Scolpita dagli Dei”

C’è anche la Calabria sul podio delle spiagge più belle italiane del 2016, secondo la classifica redatta da TripAdvisor. Tropea infatti si è piazzata al terzo posto del “TripAdvisor Travelers Choice Beaches Awards 2016”, in Italia dietro solamente alla Sardegna. Sono dell’isola sarda i primi posti, con Cala Mariolu in vetta e ‘La Pelosa’ al secondo posto.

I ‘TripAdvisor Travelers Choice Beaches Awards’ premiano ogni anno le migliori spiagge, isole, destinazioni in Italia e nel resto del mondo. Le recensioni e i punteggi attribuiti dai viaggiatori di TripAdvisor il requisito per scalare la classifica, Tropea dunque si conferma tra le migliori spiagge italiane.

”Scolpita dagli Dei. Meraviglia della natura, incastonata tra le rocce. Vista dalla spiaggia, sembra quasi finta. La spiaggia è piccola, ci sono stata ad agosto ed era quasi impossibile trovare un quadratino di spiaggia dove inserire il proprio telo e nonostante ciò l acqua era cristallina!” uno dei tanti commenti entusiasti dei viaggiatori che hanno recensito Tropea come meglio non si potrebbe.