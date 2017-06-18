Trovati affreschi antichi in Calabria: “Una scoperta inaspettata”

Durante i lavori di pulitura di un’area comunale ad Oriolo, nel cosentino, sono stati scoperti una serie di affreschi, probabilmente un vero e proprio ciclo, e alcune strutture murarie e architettoniche. “Il sito – afferma Vincenzo Diego, assessore ai beni culturali del comune – è quello di un antico convento del Terzo ordine regolare di S.Francesco d’Assisi, il primo costruito in Calabria per iniziativa di fra Biagio Margioni nel 1439. Gli affreschi dovrebbero rappresentare, anche se gli addetti ai lavori non si sbilanciano, un ciclo pittorico con protagonista il santo di Assisi, databili probabilmente tra la fine del 1400 e la prima metà del 1500. Molte le raffigurazioni da conservare al più presto e da restaurare. Un lavoro – prosegue – che dovrà vedere protagonisti più soggetti, la sezione archeologica dell’Unical, diretta da Giuseppe Roma, la Soprintendenza di Cosenza, quella calabrese e il Mibact. Una scoperta inaspettata per certi versi e interessante per quello che sta venendo fuori”.

fonte: ansa