Grande partecipazione ieri al Cesare Pastry dove si é tenuta una bellissima festa dedicata ai piu piccini . Accolti da tre hostess i bambini sono poi stati truccati dalle stylist di Pernigotti che hanno trasformato il dehor della nuova location in un variopinto carnevale.

I piccoli protagonisti dopo aver giocato con i pasticceri a “mani in pasta” hanno potuto degustare i golosi gusti di gelato appositamente preparati per loro. Regalini , musica e tante foto e la splendida cornice del lungomare per una Reggio ancora una volta vivace e positiva.