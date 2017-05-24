Trump in Italia, in regalo una cravatta Talarico ‘made in Calabria’

A poche ore dal vertice del G7 che si terrà a Taormina, il presidente del Consiglio Gentiloni ha omaggiato il presidente americano Donald Trump di una cravatta. Nulla di particolare se non fosse che il regalo in questione arriva dalla Calabria. Si tratta infatti di una cravatta, in seta di raso, firmata Maurizio Talarico, la cui azienda rigorosamente “made in Calabria” è ormai leader nel suo settore della moda ed il suo marchio è sinonimo di qualità.

“La cravatta spiega Maurizio Talarico, origini catanzaresi e vibonesi – è stata realizzata su misura per lui ed è rigorosamente rossa, colore che il presidente ha finora avuto cura di sfoggiare sin dall’inizio del suo mandato. La cravatta è inoltre custodita in un astuccio di noce nazionale. Nel giro di pochissimo tempo, da ottobre 2016 ad oggi, due nostre preziose creazioni sono state omaggiate a due presidenti degli Stati Uniti e questo è un successo che va a coronare una produzione ed una artigianalità che noi vantiamo a livello internazionale. Orgogliosi e fieri di questo nuovo traguardo”