Dalla Calabria l’invito agli americani: ‘Non vi piace Trump ? Venite da noi’
Il Guarimba International Film Festival di Amantea lancia sui social un invito agli statunitensi dopo l'elezione di Trump: venite a vivere in Calabria
10 Novembre 2016 - 21:06 | di Pasquale Romano
CLEVELAND, OH - JULY 18: Presumptive Republican presidential nominee Donald Trump introduces his wife Melania on the first day of the Republican National Convention on July 18, 2016 at the Quicken Loans Arena in Cleveland, Ohio. An estimated 50,000 people are expected in Cleveland, including hundreds of protesters and members of the media. The four-day Republican National Convention kicks off on July 18. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Non si è ancora spenta l’eco per l’elezione di Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti. Netto il risultato che ha visto l’imprenditore vincere su Hilary Clinton, sostenuta da gran parte dei vip americani. Il celebre attore Robert De Niro, che aveva pubblicamente insultato Trump durante la campagna elettorale, dopo il risultato che lo ha deluso ha dichiarato ‘Sono un cittadino italiano, forse dovrei trasferirmi li’.
La stessa idea di De Niro l’hanno avuta gli organizzatori della Guarimba International Film Festival.
Nella pagina Facebook del gruppo – capitanato dal regista Giulio Vita che da anni organizza un festival internazionale di cortometraggi ad Amantea – è comparso uno sticker pubblicato in un post che invita i cittadini statunitensi a trasferirsi in Calabria.
‘Cari americani – si legge nel post intitolato “trasferirsi in Calabria” – abbiamo la bellezza europea e la temperatura africana, vino e cibo italiano non costoso, ma eccellente e cerchiamo di essere onesti. Chi vuole vivere sotto la presidenza di Trump?’, si chiedono in finale di post.
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